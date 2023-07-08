«Жмем плей, и оккупантам конец». США передадут ВСУ кассетные боеприпасы — реакция украинцев

8 июля, 15:05
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В РФ в связи с новостью о передаче ВСУ кассетных боеприпасов настоящая истерика (Фото:NV)

В РФ в связи с новостью о передаче ВСУ кассетных боеприпасов настоящая истерика (Фото:NV)

Накануне, 8 июля, в Белом доме подтвердили, что США передадут Украине в качестве военной помощи для уничтожения российских оккупантов кассетные боеприпасы.

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Пока речь идет об артиллерийских снарядах М864 для 155-мм гаубиц (DPICM).

Особенностью подобных боеприпасов является рассеивание десятков или даже сотен более мелких осколочно-фугасных боевых элементов на значительной площади. Таким образом, радиус поражения получается значительно больше, чем у обычных снарядов.

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У россиян, чьи войска сами активно используют кассетные боеприпасы в Украине с самого начала полномасштабного вторжения, новость об их поставках ВСУ, ожидаемо, вызвала настоящую истерику.

В связи с этим в РФ сразу же начали прикрываться своим лживым «беспокойством» о мирных жителях Украины, геноцид которых со стороны кремлевского режима длится уже более девяти лет.

Кроме того, они вдруг вспомнили о конвенции по запрету кассетных боеприпасов, которую даже не подписывали.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В то же время украинские пользователи соцсетей не скрывают своей радости по этому поводу, делясь забавными мемами и прогнозируя, насколько сильно новые возможности Сил обороны отразятся на ситуации в зоне боевых действий.

https://twitter.com/olegperviy17/status/1677561143387095040
https://twitter.com/Rew_Tuo/status/1677359023274827785
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Gadzhega/status/1677383865944637440
https://twitter.com/AANNETSTAY/status/1677409731076411392
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/esq_untitle/status/1677605291125358592
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Соцсети Военная помощь Снаряды Война России против Украины Кассетные боеприпасы

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