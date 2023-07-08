«Жмем плей, и оккупантам конец». США передадут ВСУ кассетные боеприпасы — реакция украинцев 8 июля, 15:05 В РФ в связи с новостью о передаче ВСУ кассетных боеприпасов настоящая истерика (Фото:NV)

Накануне, 8 июля, в Белом доме подтвердили, что США передадут Украине в качестве военной помощи для уничтожения российских оккупантов кассетные боеприпасы.

Пока речь идет об артиллерийских снарядах М864 для 155-мм гаубиц (DPICM).

Особенностью подобных боеприпасов является рассеивание десятков или даже сотен более мелких осколочно-фугасных боевых элементов на значительной площади. Таким образом, радиус поражения получается значительно больше, чем у обычных снарядов.

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У россиян, чьи войска сами активно используют кассетные боеприпасы в Украине с самого начала полномасштабного вторжения, новость об их поставках ВСУ, ожидаемо, вызвала настоящую истерику.

В связи с этим в РФ сразу же начали прикрываться своим лживым «беспокойством» о мирных жителях Украины, геноцид которых со стороны кремлевского режима длится уже более девяти лет.

Кроме того, они вдруг вспомнили о конвенции по запрету кассетных боеприпасов, которую даже не подписывали.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В то же время украинские пользователи соцсетей не скрывают своей радости по этому поводу, делясь забавными мемами и прогнозируя, насколько сильно новые возможности Сил обороны отразятся на ситуации в зоне боевых действий.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter