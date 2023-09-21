Позор РФ в Карабахе: Кремль разослал пропагандистам методички, как «правильно» освещать эти события 21 сентября, 11:07 РФ пытается возложить ответственность за провал своей «миротворческой миссии» на самих армян (Фото:Russian Defence Ministry/REUTERS)

После позорного бегства российского военного контингента со своих позиций в Нагорном Карабахе Кремль разослал своим пропагандистам методички о том, как «правильно» освещать эти события.

Об этом сообщает Медуза.

Так называемые «миротворцы» РФ покинули свои позиции из-за их обстрела во время операции Азербайджана по возвращению региона, находившегося под контролем Армении, под свою юрисдикцию.

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Энэ бичлэгт Азербайжаны Зэвсэгт хүчний галд өртөн устгагдсан Карабах дахь Оросын энхийг сахиулагчдын ажиглалтын постыг харуулж байгаа бөгөөд бичлэгийг Путиныг дэмжигч сувагт нийтэлсэн байна. Оросын ГХЯ чимээгүй байсаар байна.

pic.twitter.com/KJ0lyFGZTr — Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) September 20, 2023

При этом во время бегства россиян на свою основную базу в аэропорту Ходжалы одна из их машин была также атакована, в результате чего было ликвидировано несколько военных.

Фото: t.me/mod_russia

Таким образом «миротворцы» РФ, которые должны были обеспечивать безопасность в регионе, не смогли защитить даже самих себя.

Итогом военной операции Азербайджана в Карабахе стали договоренности о выводе оттуда армянских сил и возвращении региона под контроль Баку.

В Ереване такой исход назвали предательством со стороны Москвы, которая, является их военным союзником по ОДКБ, отказалась вмешиваться в ситуацию.

В свою очередь кремлевский режим, чтобы снять с себя какую-либо ответственность, решил дать своей пропаганде указания обвинять во всем самих армян и «страны Запада».

В частности, рекомендуется напомнить о заявлении премьера страны Николи Пашиняна от октября 2022 года о том, что он якобы «признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом», хотя на самом деле речь шла лишь об уважении к территориальной целостности стран.

«Скорее всего, к этому заявлению премьера Армении подтолкнули его западные „партнеры“, которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям, теперь Баку воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как свой внутренний», — говорится в тексте методички.

При этом позор с бегством российских военных со своих позиций предлагается сгладить сообщениями о том, как сильно они «помогают» армянским беженцам, отдельно упоминая о том, что «люди находят убежище в православном храме, расположенном на базе российского миротворческого контингента».