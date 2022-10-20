Залужный, Скоропадский, Бандера. Украинский аккаунт в TikTok каждый день публикует видео с капибарами имени выдающихся украинцев

20 октября, 20:53
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Залужный, Хмельницкий, Бандера (Фото:capyeveryday)

Залужный, Хмельницкий, Бандера (Фото:capyeveryday)

Украинский аккаунт в TikTok под ником capyeveryday публикует забавные видео с капибарами имени выдающихся украинцев. В коллекции уже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, гетман Украины Павел Скоропадский и лидер националистического движения Степан Бандера. НВ отобрал самые популярные видео из профиля.

Капибарой 20 октября стал Валерий Залужный.

@capyeveryday ❗️Ця капібара перемогла в голосувані в нашому тг каналі, тому якщо ви хочете запропонувати свою капібару - переходьте в наш канал, посилання в шапці профілю #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #залужний #зсу #війна ♬ оригинальный звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

19 октября видео посвятили украинскому гетману Богдану Хмельницкому.

@capyeveryday ❗️Ця капібара перемогла в голосувані в нашому тг каналі, тому якщо ви хочете запропонувати свою капібару - переходьте в наш канал, посилання в шапці профілю #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #богданхмельницький #козацтво #історія ♬ Запорізький марш - Тінь Сонця

Капибара Степана Бандеры выглядит довольно правой.

@capyeveryday Відповідь на коментар @да #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #батьконашбандера #бандера ♬ оригінальний звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

А вот и грызун Скоропадского.

Видео дня

@capyeveryday Відповідь на коментар @useryib1j98g78 #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #скоропадський #історіяукраїни #гетьман ♬ Ой на горі - Артём Пивоваров

Кроме выдающихся украинцев, в профиле найдут контент для себя врачи.

@capyeveryday Вибачаємось за декілька днів відсутності, виникли технічкі шоколадки #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty ♬ оригинальный звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

Любители аниме.

@capyeveryday #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #наруто #саске #ястанухокаге ♬ оригинальный звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

Те, кто предсказал следующее видео с помощью дедукции.

@capyeveryday #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty #шерлок #шерлокхолмс ♬ оригінальний звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

И музыканты.

@capyeveryday #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty ♬ оригінальний звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

Фанаты Капи Поттера.

@capyeveryday #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty ♬ оригінальний звук - КАПІБАРА НА КОЖЕН ДЕНЬ

Да и просто все, кто любит капибар.

@capyeveryday #капібара #капібари #cappy #cappybara #капібарамем #меми #okayipullup #afterparty ♬ боі стули пельку - jockii druce

Первое видео в профиле появилось 26 сентября. Сейчас за капибарами следят более 4 тысяч человек.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Павел Скоропадский Степан Бандера TikTok Валерий Залужный

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