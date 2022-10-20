Залужный, Скоропадский, Бандера. Украинский аккаунт в TikTok каждый день публикует видео с капибарами имени выдающихся украинцев 20 октября, 20:53 Залужный, Хмельницкий, Бандера (Фото:capyeveryday)

Украинский аккаунт в TikTok под ником capyeveryday публикует забавные видео с капибарами имени выдающихся украинцев. В коллекции уже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, гетман Украины Павел Скоропадский и лидер националистического движения Степан Бандера. НВ отобрал самые популярные видео из профиля.

Капибарой 20 октября стал Валерий Залужный.

19 октября видео посвятили украинскому гетману Богдану Хмельницкому.

Капибара Степана Бандеры выглядит довольно правой.

А вот и грызун Скоропадского.

Видео дня

Кроме выдающихся украинцев, в профиле найдут контент для себя врачи.

Любители аниме.

Те, кто предсказал следующее видео с помощью дедукции.

И музыканты.

Фанаты Капи Поттера.

Да и просто все, кто любит капибар.

Первое видео в профиле появилось 26 сентября. Сейчас за капибарами следят более 4 тысяч человек.

