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Кандидат в президенты выложил скучное видео на зеленом фоне. НВ добавило в него драйва

Сегодня, 19:45
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скрин из видео

Кандидат в президенты Украины снялся на фоне идеального хромакея.

Кандидат в президенты Украины Александр Шевченко [тот который предлагал отдых в Буковели за репост], запустил в Facebook рекламное видео, в котором он говорит на зеленом фоне. 

Мы не знаем специально он это сделал или нет, но мы не могли пропустить такое полотно и добавили его ролику немного динамики.

Если вы тоже хотите сделать мешап с Шевченко, скачивайте исходный файл с зеленым фоном на нашем Google Диске. 

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Теги:   Хромакей

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Кандидат в президенты выложил скучное видео на зеленом фоне. НВ добавило в него драйва
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