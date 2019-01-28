Кандидат в президенты выложил скучное видео на зеленом фоне. НВ добавило в него драйва Сегодня, 19:45 1747 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео скрин из видео

Кандидат в президенты Украины снялся на фоне идеального хромакея.

Кандидат в президенты Украины Александр Шевченко [тот который предлагал отдых в Буковели за репост], запустил в Facebook рекламное видео, в котором он говорит на зеленом фоне.

Мы не знаем специально он это сделал или нет, но мы не могли пропустить такое полотно и добавили его ролику немного динамики.

Если вы тоже хотите сделать мешап с Шевченко, скачивайте исходный файл с зеленым фоном на нашем Google Диске.



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