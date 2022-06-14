«На восстановление украинских городов». Канадец выиграл в лотерею 70 миллионов долларов, часть которых пожертвует Украине 14 июня, 15:02 Цей матеріал також доступний українською Марсель Люсье держит победный чек (Фото:Скриншот с видео)

Канадский пенсионер Марсель Люсье выиграл в лотерее Lotto Max более 70 миллионов долларов. Часть денег мужчина планирует отдать на послевоенное восстановление Украины, сообщает CTV News.

Люсье забрал свой чек в прошлую пятницу в Монреале и заявил, что часть джекпота планирует использовать на финансирование проектов для помощи людям с аутизмом, а другую в помощь Украине после войны.

Видео дня

В частности, мужчина рассказал, что наконец-то осуществит свою мечту и поедет вместе с женой в романтический круиз. Предыдущие поездки им пришлось перенести из-за пандемии.

Отметим, что война России против Украины не только унесла тысячи жизней, но и уничтожила целые украинские города. На месте зданий, где до 24 февраля мирно жили люди, сейчас сплошные руины. Украинский рынок недвижимости отреагировал на боевые действия полной остановкой. И хотя сейчас наблюдается некоторое оживление, говорить о полноценном возобновлении работы не приходится даже в тех регионах, где относительно безопасно.

НВ пообщалось с СЕО девелоперской компании ENSO Рамилем Мехтиевым о том, какими будут восстановленные города, во сколько обойдется восстановление и как изменится рынок недвижимости после нашей победы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.