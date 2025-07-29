Канадский музыкант влюбился в украинскую культуру, изучает язык и выпустил песню о Пузатой Хате

Исполнитель и музыкант из Канады, который известен под псевдонимом Beachtown Exile, приехал в Украину и планирует сделать здесь благотворительный тур.

Об этом канадец рассказал в своем Instagram. Исполнитель путешествует по украинским городам, и изучает украинский язык. Он даже написал и выпустил песню об известной сети Пузата Хата.

Реклама

«Уважаемые украинки и украинцы, у меня есть хорошие новости. Я делаю благотворительный тур по Украине в августе. Сыграю в разных городах. Приходите, пожалуйста. Я с нетерпением жду встречи! Слава Украине», — написал исполнитель в своем блоге в Instagram.

К сообщению он добавил список городов, дат и локаций, где состоятся его концерты с благотворительной целью.