Мгновенная реакция. Камера внутри дома сняла, как отец спас ребенка от землетрясения в 7 баллов
Сегодня, 16:28
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Американец продемонстрировал отличную реакцию и показал, что нужно делать во время землетрясений.
В Сети появился ролик в котором видно, как землетрясение застало врасплох семью в одном из домов города Анкоридж, Аляска. При первых толчках мужчина хватает ребенка и босиком выбегает на улицу. Чуть позже к ним присоединяется и женщина.
Также в ролике видно, как трясется земля на улице и падает мебель в доме.
Напомним, 30 ноября американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Подземные толчки привели к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.
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