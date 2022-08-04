50 тысяч гривен. Суд оштрафовал нардепа от Слуги Народа Камельчука за брань

4 августа, 17:58
Легендарный момент (Фото:Скриншоты с видео)

Легендарный момент (Фото:Скриншоты с видео)

«Слуга Народа» Юрий Камельчук должен выплатить руководителю ГП Львовугля Олегу Акимову моральный ущерб в размере 20 тыс. грн за слова «конченый ******* Акимов». С учетом судебных издержек нардепу придется заплатить более 50 тыс. грн. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Упомянутую фразу Камельчук сказал во время акции протеста шахтеров с требованиями выплатить долги по зарплатам, которая прошла в августе прошлого года на территории Львовугля. Видеозаписи высказываний нардепа очевидцы распространили в соцсетях.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=t8JJZrYRuQk

По решению суда, слова Юрия Камельчука признаны оскорбительными и унижающими честь, достоинство и деловую репутацию. Юрий Камельчук пытался обжаловать это решение, однако 2 июня Львовский апелляционный суд отклонил его жалобу из-за ошибок.

Напомним, что в августе 2021 года сотни шахтеров ГП Львовугля вышли на митинг во Львовскую облгосадминистрацию с требованием выплатить почти 300 млн задолженности по зарплате. Акция протеста началась по улицам Львова от гостиницы Львов до Львовской ОГА. Здесь шахтеры под стук касок об асфальт кричали "Позор" , "Зарплату" и требовали выйти представителей областной администрации.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Львовуголь партия Слуга народа Юрий Камельчук

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