КилимМен с Kalush подарил звезде Игры престолов Джеку Глисону знаменитую розовую панаму — видео

17 февраля, 10:37
Поделиться:
Джеку Глисону также понравился костюм КилимМена (Фото:Скриншот видео Андрей Клименков/YouTube)

Джеку Глисону также понравился костюм КилимМена (Фото:Скриншот видео Андрей Клименков/YouTube)

Во время визита в Украине ирландского актера Джека Глисона, сыгравшего короля Джоффри Баратеона в Игре престолов, ему подарили знаменитую розовую панаму группы Kalush Orchestra.

Читайте также:
Попал в воздушную тревогу. В Киев приехал ирландский актер Джек Глисон, король Джоффри из Игры престолов

Это произошло в четверг, 16 февраля, во время его благотворительного мастер-класса в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Панаму Глисона презентовал лично один из участников группы, известный как КилимМен, отметив, что ранее такую же получил американский актер Арнольд Шварценеггер.

Видео дня

Читайте также:

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra (Фото:@Kalush Orchestra) Защедровали в Лос-Анджелесе. Kalush Orchestra представили клип с Арнольдом Шварценеггером, который заговорил по-украински

«Я хотел поблагодарить тебя лично за то, что ты в такие трудные времена приезжаешь в Украину и делишься опытом с нашими актерами и поддерживаешь Украину», — обратился он к гостю.

Еще две панамы, только уже черного цвета, достались ассистентам актера.

Кроме того, ему также понравился костюм КилимМена, и Глисона признался, что тоже хотел бы такой, однако с этим ничего не вышло.

«К сожалению, это не одежда, я такой родился», — заверил его музыкант.

Глисон прибыл в Киев с благотворительной целью, чтобы организовать воркшопы, средства от которых пойдут на нужды ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Благотворительность Игра престолов Актеры Kalush Розовая панамка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X