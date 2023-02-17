КилимМен с Kalush подарил звезде Игры престолов Джеку Глисону знаменитую розовую панаму — видео 17 февраля, 10:37 Джеку Глисону также понравился костюм КилимМена (Фото:Скриншот видео Андрей Клименков/YouTube)

Во время визита в Украине ирландского актера Джека Глисона, сыгравшего короля Джоффри Баратеона в Игре престолов, ему подарили знаменитую розовую панаму группы Kalush Orchestra.

Это произошло в четверг, 16 февраля, во время его благотворительного мастер-класса в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Панаму Глисона презентовал лично один из участников группы, известный как КилимМен, отметив, что ранее такую же получил американский актер Арнольд Шварценеггер.

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«Я хотел поблагодарить тебя лично за то, что ты в такие трудные времена приезжаешь в Украину и делишься опытом с нашими актерами и поддерживаешь Украину», — обратился он к гостю.

Еще две панамы, только уже черного цвета, достались ассистентам актера.

Кроме того, ему также понравился костюм КилимМена, и Глисона признался, что тоже хотел бы такой, однако с этим ничего не вышло.

«К сожалению, это не одежда, я такой родился», — заверил его музыкант.

Глисон прибыл в Киев с благотворительной целью, чтобы организовать воркшопы, средства от которых пойдут на нужды ВСУ.