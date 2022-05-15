РФ проснется, а везде «Украина победила». Как мир реагирует на выступление Kalush Orchestra, их победу и о чем делают мемы в Сети

15 мая, 13:10
Цей матеріал також доступний українською
Если эта песня не крутится в вашей голове, послушайте еще раз (Фото:Александр Грехов)

Если эта песня не крутится в вашей голове, послушайте еще раз (Фото:Александр Грехов)

14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения. Украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. На утро 15 мая новостная лента разнообразилась еще и шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач подобрал мем к ситуации.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5057662910969857

Адвокат Виктор Бенед шутливо говорит Франции и Германии «подумать о своем поведении», ведь они набрали наименьшее количество баллов.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3229015644045026

Музыкант и комик Иван Марунич присоединился к поздравлениям.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5187362154651694

Появились в Сети мемы и о том, что во время перерыва ведущий конкурса не передал микрофон украинской группе.

Блогер Антон Ходза решил пошутить о выступлении России, которую не допустили к конкурсу.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216158832843402

Но россияне нашли выход. Как вам Русовидение?

https://twitter.com/svitlankatut/status/1524656604184035328

Певица и поэтесса Татьяна Власова тоже написала, что в этом году Евровидение хорошее хотя бы потому, что без России.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/5289241067760819

В Сети также появились иллюстрации, посвященные группе.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217669669048333
https://www.facebook.com/Inzir/posts/558417698975351

Если ваша утренняя лента выглядит иначе, то вы вообще из Украины?

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/143118194960919

Вот и настало время, когда один крикнул «Слава Украине», а миллионы ответили «Героям Слава!».

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/126445223368129

Напомним, что с первым местом в международном песенном конкурсе ребят приветствовали мировые лидеры, медиа и политики Украины. НВ собрало актуальные посты.

Также в конце выступления участники группы призвали мир спасти Мариуполь и защитников из Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но организаторы конкурса признали призыв группы гуманитарным, а не политическим. А украинцы выразили восторг этим поступком. НВ собрало посты медийных персон Украины о призыве.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина Реакция соцсетей Евровидение 2022 Kalush

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X