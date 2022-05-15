РФ проснется, а везде «Украина победила». Как мир реагирует на выступление Kalush Orchestra, их победу и о чем делают мемы в Сети 15 мая, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Если эта песня не крутится в вашей голове, послушайте еще раз (Фото:Александр Грехов)

14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения. Украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. На утро 15 мая новостная лента разнообразилась еще и шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач подобрал мем к ситуации.

Адвокат Виктор Бенед шутливо говорит Франции и Германии «подумать о своем поведении», ведь они набрали наименьшее количество баллов.

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Музыкант и комик Иван Марунич присоединился к поздравлениям.

Появились в Сети мемы и о том, что во время перерыва ведущий конкурса не передал микрофон украинской группе.

Блогер Антон Ходза решил пошутить о выступлении России, которую не допустили к конкурсу.

Но россияне нашли выход. Как вам Русовидение?

Певица и поэтесса Татьяна Власова тоже написала, что в этом году Евровидение хорошее хотя бы потому, что без России.

В Сети также появились иллюстрации, посвященные группе.

Если ваша утренняя лента выглядит иначе, то вы вообще из Украины?

Вот и настало время, когда один крикнул «Слава Украине», а миллионы ответили «Героям Слава!».

Напомним, что с первым местом в международном песенном конкурсе ребят приветствовали мировые лидеры, медиа и политики Украины. НВ собрало актуальные посты.



Также в конце выступления участники группы призвали мир спасти Мариуполь и защитников из Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но организаторы конкурса признали призыв группы гуманитарным, а не политическим. А украинцы выразили восторг этим поступком. НВ собрало посты медийных персон Украины о призыве.

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