«Победили на сцене — победим в бою». Реакция украинцев и мировых лидеров на первое место Kalush Orchestra на Евровидении

15 мая, 03:15
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Евровидение-2023 состоится в Украине (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)

Евровидение-2023 состоится в Украине (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который состоялся 14 мая в городе Турин, Италия. С первым местом в международном песенном конкурсе ребят поздравляют мировые лидеры, медийные персоны и политики Украины. НВ собрало актуальные посты.

С победой группу поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

НВ опубликовало краткую победоносную речь Kalush Orchestra.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк напоминает, что «победили сегодня на сцене – победим и завтра агрессора на поле боя».

Видео дня
https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3846903772114580

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко отметил, что Kalush Orchestra везут Евровидение-2023 в Украину.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/5239776149394913

Продюсер Александр Бухтияр предложил несколько мест для проведения песенного конкурса в следующем году.

https://www.facebook.com/100013446165049/posts/1458585914599600/?d=n

Стендапер Антон Тимошенко тоже пошутил об этом.

https://www.facebook.com/100007120808307/posts/3152951158285547/?d=n

Журналистка Ярослава Гресь описала следующее Евровидение в мирном Киеве вместе с защитниками из Азовстали, сидящими в первых рядах.

https://www.facebook.com/1147222459/posts/10227293340616424/?d=n

К поздравлениям присоединился недавно посещавший Одессу президент Европейского Совета Шарль Мишель.

https://twitter.com/eucopresident/status/1525612535638106115?s=12&t=8BZyFQSdSVh10Wkg3bJVEA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также посвятил пост украинской группе и ее победе.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1525615576160272386

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен написала, что в этот день песня Kalush Orchestra «выиграла наши сердца».

https://twitter.com/vonderleyen/status/1525612431384379392

Министр обороны Великобритании также поздравил украинскую группу.

https://twitter.com/BWallaceMP/status/1525613455864209409

Ну и немного мемов. Праздник же!

Напомним, что в конце выступления участники Kalush Orchestra призвали мир спасти Мариуполь и защитников из Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но украинцы называют ребят героями и выражают восхищение их поступком. НВ собрало реакции медийных персон Украины на призыв.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украина Реакция соцсетей Евровидение 2022 Kalush

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