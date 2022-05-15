«Победили на сцене — победим в бою». Реакция украинцев и мировых лидеров на первое место Kalush Orchestra на Евровидении 15 мая, 03:15 Цей матеріал також доступний українською Евровидение-2023 состоится в Украине (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который состоялся 14 мая в городе Турин, Италия. С первым местом в международном песенном конкурсе ребят поздравляют мировые лидеры, медийные персоны и политики Украины. НВ собрало актуальные посты.

С победой группу поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

НВ опубликовало краткую победоносную речь Kalush Orchestra.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк напоминает, что «победили сегодня на сцене – победим и завтра агрессора на поле боя».

Видео дня

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко отметил, что Kalush Orchestra везут Евровидение-2023 в Украину.

Продюсер Александр Бухтияр предложил несколько мест для проведения песенного конкурса в следующем году.

Стендапер Антон Тимошенко тоже пошутил об этом.

Журналистка Ярослава Гресь описала следующее Евровидение в мирном Киеве вместе с защитниками из Азовстали, сидящими в первых рядах.

К поздравлениям присоединился недавно посещавший Одессу президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также посвятил пост украинской группе и ее победе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен написала, что в этот день песня Kalush Orchestra «выиграла наши сердца».

Министр обороны Великобритании также поздравил украинскую группу.

Ну и немного мемов. Праздник же!

Напомним, что в конце выступления участники Kalush Orchestra призвали мир спасти Мариуполь и защитников из Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но украинцы называют ребят героями и выражают восхищение их поступком. НВ собрало реакции медийных персон Украины на призыв.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.