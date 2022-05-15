«Победили на сцене — победим в бою». Реакция украинцев и мировых лидеров на первое место Kalush Orchestra на Евровидении
Евровидение-2023 состоится в Украине (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)
Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который состоялся 14 мая в городе Турин, Италия. С первым местом в международном песенном конкурсе ребят поздравляют мировые лидеры, медийные персоны и политики Украины. НВ собрало актуальные посты.
С победой группу поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
НВ опубликовало краткую победоносную речь Kalush Orchestra.
Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк напоминает, что «победили сегодня на сцене – победим и завтра агрессора на поле боя».
Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко отметил, что Kalush Orchestra везут Евровидение-2023 в Украину.
Продюсер Александр Бухтияр предложил несколько мест для проведения песенного конкурса в следующем году.
Стендапер Антон Тимошенко тоже пошутил об этом.
Журналистка Ярослава Гресь описала следующее Евровидение в мирном Киеве вместе с защитниками из Азовстали, сидящими в первых рядах.
К поздравлениям присоединился недавно посещавший Одессу президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также посвятил пост украинской группе и ее победе.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен написала, что в этот день песня Kalush Orchestra «выиграла наши сердца».
Министр обороны Великобритании также поздравил украинскую группу.
Ну и немного мемов. Праздник же!
Напомним, что в конце выступления участники Kalush Orchestra призвали мир спасти Мариуполь и защитников из Азовстали. Это нарушение правил Евровидения, за которое могли бы дисквалифицировать, но украинцы называют ребят героями и выражают восхищение их поступком. НВ собрало реакции медийных персон Украины на призыв.
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