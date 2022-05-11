«Ну всьо, фінал Євро я точно дивитимусь». Реакция украинцев на выход группы Kalush Orchestra в финал Евровидения

11 мая, 11:12
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Это все украинцы бегут голосовать за Kalush Orchestra (Фото:Скриншот из трансляции)

Это все украинцы бегут голосовать за Kalush Orchestra (Фото:Скриншот из трансляции)

Представитель Украины на конкурсе Евровидения 2022 года группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале с треком Stefania. Зрители в зале аплодировали Украине стоя. Коллектив прошел в финал конкурса, который состоится 14 мая. Украинцы гордятся, шутят о победе и даже делают мемы. НВ собрало самые интересные посты.

Соучредительница образовательной платформы Litosvita Мария Придьма поделилась милой историей о ее сыне, который хотел панамку «как у Калуш».

https://www.facebook.com/100000413361088/posts/5512032312153826/?d=n

Граждане не сомневаются, что Украина победит. Не только на Евровидении.

Видео дня
https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5446167045428062

Политолог Николай Давидюк подобрал мем.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225374290077311

В Сети еще и говорят российскому диктатору Владимиру Путину подождать, «мы с Евровидением разбираемся».

Твиттер кипит от обсуждений. Ждут, когда «полетит система» из-за огромного количества голосов за украинскую группу.

https://twitter.com/karmekar_/status/1524126414030712832?s=21&t=fuRaZLMmswLdct1e3uQ1ow

Говорят и о том, что выход в финал Kalush Orchestra был ожидаемым.

https://twitter.com/navgahb/status/1524135528001589249?s=21&t=fuRaZLMmswLdct1e3uQ1ow

Вы только посмотрите, как Украину поддержали Исландия, Литва и Латвия.

И пол евро не жалко.

https://twitter.com/lost_nilsen_/status/1524129010166513671?s=21&t=fuRaZLMmswLdct1e3uQ1ow

Кажется, нашли лицо всех наблюдавших за выступлением украинцев.

https://twitter.com/guelder_rose25/status/1524112653119021064?s=21&t=fuRaZLMmswLdct1e3uQ1ow
https://twitter.com/Fortis_rune/status/1524110989314207751

И еще милоты: мальчик танцует под Kalush Orchestra.

https://twitter.com/mamka_tut/status/1524116352520396802?s=21&t=fuRaZLMmswLdct1e3uQ1ow

Теперь дружно ждем финал конкурса.

https://twitter.com/chaamoomile/status/1524243897618157569

Отметим, что кроме Kalush Orchestra в первом полуфинале также можно было услышать конкурсантов от Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

НВ собрало мнения украинских медийных персон о выступлении Kalush Orchestra. Также за событиями 66-го песенного конкурса можно проследить онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Евровидение Финал Евровидение 2022 Kalush

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