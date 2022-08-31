«Передали бойцам паур банки». Какую «волонтерскую помощь» получают «боевики Донбасса» 31 августа, 16:57 Время курения на военных базах (Фото:Telegram)

В одном из российских телеграмм-каналов под названием Помощь Донбассу, который ведет боевик и наемник Евгений Скрипник, постоянно публикуют гуманитарную помощь, которая поступает оккупантам в группировке «ДНР». Пока украинский фонд Притулы покупает для ВСУ космический спутник, «боевики» получают пирожки и флаги с иконами. НВ собрал самые абсурдные посты.

«Паур банки». Это «спецоперация» против грамматики?

Ого как хорошо. Самодельная печь. Просто поражает.

Вот передали «бойцам» спальные мешки. А вот если бы не шли на чужие земли, то в кроватях спали бы. Или на сене где-то в хлеву.

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А что случилось?

Вместо бронежилетов.

Им передали сигареты. Разве они не знают, чем заканчивается их курение в не отведенных для этого местах?

Подождали бы еще немного, и они бы уже не понадобились.

Ранее НВ уже делал подборку с постами о «гуманитарной помощи», которую получают военные РФ на фронте.

Напомним, что благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, на который донатили средства все украинцы. Теперь ВСУ будет воевать с Россией не только на суше и морях, но и в космосе. Украинцы уже подготовили мемы и шутки о новости, а НВ собрал самые меткие.



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