«Передали бойцам православные флаги». Какую самую абсурдную «гуманитарку» получают боевики «ДНР» 28 июня, 18:50 Очень необходимая вещь на войне (Фото:«Помощь Донбассу"/Telegram)

В одном из российских телеграмм-каналов под названием Помощь Донбассу, который ведет боевик и наемник Евгений Скрипник, постоянно публикуют гуманитарную помощь, которая поступает оккупантам в группировке «ДНР». НВ собрал самые абсурдные посты.

Военным передали газеты. Зачем это людям, которые вряд ли умеют читать, неизвестно.

А вот православные флаги — это незаменимая вещь. Гораздо лучше, чем бронежилеты.

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Колбаску и булочки передали. «В окопе на войне еще больше хочется вкусненького», — комментируют в посте. А не хочется встать с окопов и уйти из чужих земель?

Еще одна вещь первой необходимости на фронте — ножи. Вообще хорошо, что сейчас 19 век и все воюют на ножах. Скоро должны подвезти лук и стрелы?

Перчатки и футболки. Как мило.

Вот передали музыкальную колонку «для проведения концертов перед бойцами Новороссии». Очень много ошибок сделали в слове «отпеваний».

Передали такую же замечательную машину. Правда, есть сомнения, заведется ли она, зато будет где переночевать.

Ну, и носилки для раненых. Ведь русские солдаты «своих не бросают» (спойлер — «бросают» еще как).

Ранее НВ уже делал подборку с постами о «гуманитарной помощи», которую получают военные РФ на фронте.

Напомним, что турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков. Новость обсуждают в соцсетях медийные персоны, журналисты и другие пользователи, а НВ собрал последние посты.



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