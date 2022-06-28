«Передали бойцам православные флаги». Какую самую абсурдную «гуманитарку» получают боевики «ДНР»
Очень необходимая вещь на войне (Фото:«Помощь Донбассу"/Telegram)
В одном из российских телеграмм-каналов под названием Помощь Донбассу, который ведет боевик и наемник Евгений Скрипник, постоянно публикуют гуманитарную помощь, которая поступает оккупантам в группировке «ДНР». НВ собрал самые абсурдные посты.
Военным передали газеты. Зачем это людям, которые вряд ли умеют читать, неизвестно.
А вот православные флаги — это незаменимая вещь. Гораздо лучше, чем бронежилеты.
Колбаску и булочки передали. «В окопе на войне еще больше хочется вкусненького», — комментируют в посте. А не хочется встать с окопов и уйти из чужих земель?
Еще одна вещь первой необходимости на фронте — ножи. Вообще хорошо, что сейчас 19 век и все воюют на ножах. Скоро должны подвезти лук и стрелы?
Перчатки и футболки. Как мило.
Вот передали музыкальную колонку «для проведения концертов перед бойцами Новороссии». Очень много ошибок сделали в слове «отпеваний».
Передали такую же замечательную машину. Правда, есть сомнения, заведется ли она, зато будет где переночевать.
Ну, и носилки для раненых. Ведь русские солдаты «своих не бросают» (спойлер — «бросают» еще как).
Ранее НВ уже делал подборку с постами о «гуманитарной помощи», которую получают военные РФ на фронте.
Напомним, что турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков. Новость обсуждают в соцсетях медийные персоны, журналисты и другие пользователи, а НВ собрал последние посты.
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