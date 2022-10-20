«Лучше без света, но свободными». Как украинцы подготовились к экономии электроэнергии и веерных отключений 20 октября, 17:06 Сильно не намекайтесь (Фото:basylkit/Twitter)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам в Украине возможны веерные отключения, и попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00 20 октября. Пользователи соцсетей обсуждают свои способы сбережений, показывают, как проводят время без света и, конечно, делают мемы. НВ собрал последние посты.

Музыкант Сергей Гусак посоветовал читателям выбрать интересную книгу к тому времени, когда выключат свет.

Журналистка Наталья Бушковская рассказала о своих способах экономить электроэнергию.

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Кинорежиссер Нариман Алиев подготовился к отключению света.

Комик и актер Тарас Стадницкий нашел плюсы в этой ситуации.

Музыкант Иван Марунич обратился к коллегам с просьбой.

Скажи «меканью» четкое «иногда».

Некоторые вещи и без света очевидны.

Себе хуже делают.

Немножко неправильно выбрали повод для оргии.

Не забывайте беспокоиться о ближнем своем.

«Уважаемый, я не понял!»

Украинцы готовы на все.

Лучше без света, но свободными.

Отметим, что НВ рассказал три способа, как узнать, будет ли на вашей улице отключение света.

Также напомним, что Новая Почта запустила тред в твиттере, в котором рассказала о своих способах уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы. Она обратилась к другим украинским компаниям с вопросом об их методах в нынешней ситуации. НВ собрал твиты с треда.