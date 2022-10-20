«Лучше без света, но свободными». Как украинцы подготовились к экономии электроэнергии и веерных отключений

20 октября, 17:06
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Сильно не намекайтесь (Фото:basylkit/Twitter)

Сильно не намекайтесь (Фото:basylkit/Twitter)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам в Украине возможны веерные отключения, и попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00 20 октября. Пользователи соцсетей обсуждают свои способы сбережений, показывают, как проводят время без света и, конечно, делают мемы. НВ собрал последние посты.

Музыкант Сергей Гусак посоветовал читателям выбрать интересную книгу к тому времени, когда выключат свет.

https://twitter.com/potvorno/status/1582801585583030272

Журналистка Наталья Бушковская рассказала о своих способах экономить электроэнергию.

Видео дня

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0uZdpniFcT5M1EXj4qP85Bi5i411MTUdyQMMTAnsoSuRzzv6v415DrTxEDk1u6szwl

Кинорежиссер Нариман Алиев подготовился к отключению света.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1582746763831562241

Комик и актер Тарас Стадницкий нашел плюсы в этой ситуации.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid0BHRyrmo2zt6HTyQDag2A9Xkm47ph5AZDSxPXo1b4vLoFCunjNVQeucXgpTvym8MNl

Музыкант Иван Марунич обратился к коллегам с просьбой.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02H9BaJ3sjj4ykaZEgrE92iiP3ADRVQUangmaHAxjsBkW65JChrF3xmwNvK3W6tSUyl

Скажи «меканью» четкое «иногда».

https://twitter.com/basylkit/status/1583020694912217088

Некоторые вещи и без света очевидны.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aVtATTvQsNe1LGiwNT1xHjEaRLozgN8F6hm8938Go3nR3NmyWUwi4cmmgKTAckkVl&id=100049424780703

Себе хуже делают.

Немножко неправильно выбрали повод для оргии.

Не забывайте беспокоиться о ближнем своем.

https://twitter.com/_adamenka/status/1583012833381339136

«Уважаемый, я не понял!»

@ledboy1 відправ друзям, бо це важливо 👊🏻 #економія #електроенергія ♬ Italian - ALLSOUND

Украинцы готовы на все.

@bo.julia Придумайте назву до відео😂#foryourpage #рек #українськийтікток #українськийзвук #тіктокльвів #гумор #волосся #електроенергія #українапереможе ♬ оригінальний звук - NLO.UA🇺🇦

Лучше без света, но свободными.

@katya_musienko віднесіться до цього серйозно! Ми така потужна команда разом🇺🇦💕 #україна #війнавукраїні #українськийтікток #рекомендаціїукраїна #світло #життя ♬ original sound - <3

Отметим, что НВ рассказал три способа, как узнать, будет ли на вашей улице отключение света.

Также напомним, что Новая Почта запустила тред в твиттере, в котором рассказала о своих способах уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы. Она обратилась к другим украинским компаниям с вопросом об их методах в нынешней ситуации. НВ собрал твиты с треда.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Электроэнергия Реакция соцсетей Веерные отключения Экономия

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