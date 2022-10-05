«Это наши мальчики идут! Наши идут!». Подборка эмоциональных видео встреч ВСУ с украинцами на освобожденных территориях 5 октября, 17:33 Наши герои (Фото:Скриншоты с видео)

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особенно быстрое и мощное наступление на юге. В Сети все чаще появляются видео с деоккупированных территорий с радостными местными жителями, встречающими украинских военных. НВ собрал последние записи.

Ранее НВ собирал видео военных из освобожденных населенных пунктов Украины.

Блогер Игорь Лаченков в своем телеграмм-паблике также публиковал записи ВСУ.

Это слезы счастья и осознание того, что победа за Украиной.

Видео дня

Люди радуются, становятся на колени и плачут.

Военных встречают, как своих сыновей и дочерей.

Приветствуют ВСУ также украинским флагом.

«Мои родные, Боже, как я вас ждала».

Невозможно переоценить все, что делают ВСУ для Украины. Люди выходят из домов, несут цветы, готовы отдавать все, что у них есть. Украинцы — это любовь.

Как смотреть без слез?

На встречу военным выходят и дети.

Отметим, что только 4 октября Вооруженные силы Украины осовбодили по меньшей мере шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах, а также последние данные о наступательных операциях ВСУ на востоке и юге Украины.

