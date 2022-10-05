«Это наши мальчики идут! Наши идут!». Подборка эмоциональных видео встреч ВСУ с украинцами на освобожденных территориях

5 октября, 17:33
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Наши герои (Фото:Скриншоты с видео)

Наши герои (Фото:Скриншоты с видео)

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особенно быстрое и мощное наступление на юге. В Сети все чаще появляются видео с деоккупированных территорий с радостными местными жителями, встречающими украинских военных. НВ собрал последние записи.

Ранее НВ собирал видео военных из освобожденных населенных пунктов Украины.

Блогер Игорь Лаченков в своем телеграмм-паблике также публиковал записи ВСУ.

Это слезы счастья и осознание того, что победа за Украиной.

Видео дня

@._tsushima_ #україна🇺🇦 #херсон ♬ оригінальний звук - УКРАЇНСЬКА ФАНТАСТИКА

Люди радуются, становятся на колени и плачут.

@nikcenter.org Дякуємо нашим захисникам, все буде Україна 🇺🇦 #зсу #україна🇺🇦 #воля ♬ Чути гімн - Skofka

Военных встречают, как своих сыновей и дочерей.

@nataliyanotka #українапонадусе ♬ Okeanami stali - ALEKSEEV

Приветствуют ВСУ также украинским флагом.

@userkat324 #зсу🇺🇦 #україна🇺🇦 #українськийтікток ♬ Слава Україні! - Гурт "КУЛІ"

«Мои родные, Боже, как я вас ждала».

@galinashewchuk907 #звільненітериторії #рек #зсу ♬ Dodomu (feat. Skofka) - KALUSH

Невозможно переоценить все, что делают ВСУ для Украины. Люди выходят из домов, несут цветы, готовы отдавать все, что у них есть. Украинцы — это любовь.

@galinka_malinka13 #відГалини #fakesituation⚠️😄 #💙💛 ♬ UA - Украина - Ще не вмерла України - Украинский национальный гимн (Спетая Версия) - Международный Оркестр

Как смотреть без слез?

@niamin_ #новини #niamin #україна #топ #Лиман #мир ♬ Epic - Joystock

На встречу военным выходят и дети.

@aishite_imasu999 #зсу #україна #fur #fup ♬ оригінальний звук - Велімір

Отметим, что только 4 октября Вооруженные силы Украины осовбодили по меньшей мере шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах, а также последние данные о наступательных операциях ВСУ на востоке и юге Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление деоккупация освобождение Херсона

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