«Выключили все, что могли». Как Новая Почта, Киевстар, Пумб и другие бизнесы Украины снизили потребление электроэнергии в пиковые часы 13 октября, 20:30 «До» и «после» продемонстрировали и другие бизнесы (Фото:Новая Почта/Twitter)

Новая Почта запустила тред в Твиттере, где рассказала о своих способах уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы. Она обратилась к другим украинским компаниям с вопросом об их методах в нынешней ситуации. НВ собрал посты с треда.

Новая почта продемонстрировала фото с выключенной вывеской.

Мобильный оператор Киевстар подхватил тред и рассказал, что они отключили все, что могли.

Свет оставили только в бомбоубежище.

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Магазин Мир Матрасов пошутил о том, что работал без электроэнергии до того, как это стало мейнстримом.

А это фото просто гениальное.

Сеть медицинских лабораторий Синэво показали, сколько всего они выключили.

Украинский банк ПУМБ пообещал, что уже со вторника 18 октября выключит подсветку в своих отделениях.

Сеть супермаркетов Варус сообщила о своих успехах в экономии электроэнергии.

АЗС Окко рассказали о своих методах сбережений.

Напомним, что в начале недели российские оккупационные войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, пострадали 30% энергетической инфраструктуры страны. "Пострадала почти вся территория Украины, потому что удары были как на западе, так и на востоке, на юге и в центре", - сообщил министр. Пока энергетики работают над восстановлением объектов инфраструктуры во многих украинских городах, в т.ч. и в Киеве применяют временные отключения электроэнергии.

