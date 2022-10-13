«Выключили все, что могли». Как Новая Почта, Киевстар, Пумб и другие бизнесы Украины снизили потребление электроэнергии в пиковые часы

13 октября, 20:30
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«До» и «после» продемонстрировали и другие бизнесы (Фото:Новая Почта/Twitter)

«До» и «после» продемонстрировали и другие бизнесы (Фото:Новая Почта/Twitter)

Новая Почта запустила тред в Твиттере, где рассказала о своих способах уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы. Она обратилась к другим украинским компаниям с вопросом об их методах в нынешней ситуации. НВ собрал посты с треда.

Новая почта продемонстрировала фото с выключенной вывеской.

https://twitter.com/np_official_ua/status/1580230081385226240?s=46&t=df2jIEoZOe_MndTgJM-ScQ

Мобильный оператор Киевстар подхватил тред и рассказал, что они отключили все, что могли.

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1580260492244754432

Свет оставили только в бомбоубежище.

Видео дня

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1580261557258244096

Магазин Мир Матрасов пошутил о том, что работал без электроэнергии до того, как это стало мейнстримом.

https://twitter.com/svitmatrasiv/status/1580283407820812288

А это фото просто гениальное.

https://twitter.com/svitmatrasiv/status/1580285772309336065

Сеть медицинских лабораторий Синэво показали, сколько всего они выключили.

https://twitter.com/SynevoU/status/1580459776525619202

Украинский банк ПУМБ пообещал, что уже со вторника 18 октября выключит подсветку в своих отделениях.

https://twitter.com/pumbua/status/1580230776519503872

Сеть супермаркетов Варус сообщила о своих успехах в экономии электроэнергии.

https://twitter.com/varus_ukraine/status/1580254465277296641

АЗС Окко рассказали о своих методах сбережений.

https://twitter.com/okkoua/status/1580239769153380360

Напомним, что в начале недели российские оккупационные войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, пострадали 30% энергетической инфраструктуры страны. "Пострадала почти вся территория Украины, потому что удары были как на западе, так и на востоке, на юге и в центре", - сообщил министр. Пока энергетики работают над восстановлением объектов инфраструктуры во многих украинских городах, в т.ч. и в Киеве применяют временные отключения электроэнергии.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Киевстар Электроэнергия Экономия ПУМБ Новая почта

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