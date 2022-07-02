«Отвези деда в Гаагу». Как компания по продаже авиабилетов троллит россиян в своих соцсетях

2 июля, 16:19
Правда? (Фото:aviasales/Twitter)

Правда? (Фото:aviasales/Twitter)

Российская компания Aviasales в своих соцсетях часто троллит россиян, которые из-за полномасштабного вторжения не могут улететь в большинство стран. Сервис по продаже билетов постит иронические видео о внутреннем туризме в Саратове, предлагает «отвезти деда в Гаагу» и шутит о курсе рубля. НВ собрал самые смешные посты.

Теперь россияне будут видеть только билеты в Воронеж. А куда им еще лететь? В Эритрею?

https://twitter.com/aviasales/status/1542771003964755968

Прекрасная возможность решить проблемы – это отвезти деда в Гаагу ам расположен Международный суд – главный судебный орган ООН). Вернее одну проблему. О более чем 35 тысячах проблем позаботились ВСУ.

Видео дня
https://twitter.com/aviasales/status/1542884687537922049

Просто прекрасная песня о внутреннем туризме с пейзажами Саратова.

https://twitter.com/aviasales/status/1542855387916951554

«Жизнь вынудила».

https://twitter.com/aviasales/status/1537709242785865728

Для тех россиян, которые испытывают стресс в этой ситуации, подготовили отличную медитацию.

https://twitter.com/aviasales/status/1537374741358600197

Зато за те средства, которые граждане РФ смогли отложить, теперь можно купить бигмак в McDonald's. А, ой, компания ушла с российского рынка. Ну, можно пойти во Вкусно и Точка.

https://twitter.com/aviasales/status/1526181744420036609

А вы тоже аплодируете российской пропагандистке Марине Овсянниковой при каждой возможности?

https://twitter.com/aviasales/status/1529492739703951360

Казалось бы обычное поздравление с Днем Космонавтики. Но расстояние до месяца просчитано столом президента РФ Владимира Путина.

https://twitter.com/aviasales/status/1513850572683845636

А вы что выбираете?

https://twitter.com/aviasales/status/1509174003725914120

Ну, собственно, вот единственное путешествие, которое теперь доступно россиянам.

https://twitter.com/aviasales/status/1503379952116371459

Напомним, что 17 июня правительство приняло решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022, после чего граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы. Украинцы в соцсетях обсуждают новость, делают о ней мемы, а НВ собрал последние реакции.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Twitter

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