Украинцы объяснили оккупантам, почему подрыв РФ Каховской ГЭС не спасет от контрнаступления ВСУ — видео 6 июня, 15:13 Украинские военные отмечают, что подрыв ГЭС для РФ был «пустой тратой тротила» (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Надежда россиян остановить контрнаступление ВСУ путем терактов и провоцирования техногенных катастроф останутся несбыточными фантазиями, уверены украинцы.

В соцсетях появилось видео, в котором объясняется, почему подрыв войсками РФ Каховской гидроэлектростанции не только не дает им существенных преимуществ, но и может в итоге сыграть против них самих.

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«В надежде хоть как-то остановить грядущие события на фронте подрыв гидроэлектростанции был просто пустой тратой тротила. Если вы забыли, то есть множество других способов вас достать. И, кстати, если вы помните события „жеста доброй воли“, то перебраться через водные препятствия для нас не составляет труда. Скоро увидимся, мои отчаянные маленькие 200-е друзья», — говорится в предостережении от украинских военных.

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что наиболее пострадавшим в результате подрыва дамбы является именно левый берег Днепра, где расположены передовые позиции россиян, в том числе временно оккупированная РФ Новая Каховка.

«Те озвученные цифры по подтоплением населенных пунктов больше касаются именно левого берега. На правом берегу критических состояний фактически не зафиксировано в тех населенных пунктах, где идет подъем воды. В частности и областной центр критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, жилых секторов и улиц. Но тем не менее эвакуация организована, поскольку уровень воды продолжает повышаться. Ситуация отслеживается, все службы на местах работают», — объяснила она во время брифинга во вторник, 6 июня.

Тем временем из-за резкого подъема воды в Днепре многие оккупанты, находившиеся на островах восточнее Херсона, оказались в ловушке и были вынуждены сидеть на деревьях в ожидании эвакуационных лодок.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

Согласно имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Объявлена эвакуация населения.

В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.