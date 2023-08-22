«Баба Яга с клешнями». Кадыровцы утверждают, что украинские дроны воруют раненых оккупантов 22 августа, 10:58 Кадыровцы утверждают, что «Баба Яга» хватает только тех, кто не может от нее отбиться (Фото:kavkazr.com)

Говорят, что «у страха глаза велики». Если это так, то, похоже, что кадыровцы, судя по их красочным рассказам, просто в ужасе от ВСУ.

Ведь, чтобы заявить о том, что раненых захватчиков ворует «Баба Яга» с клешнями, надо находиться в крайне параноидальном состоянии.

И хотя речь идет о беспилотнике, который действительно состоит на вооружении Сил обороны и регулярно кошмарит российских захватчиков сбросом 82-мм и 120-мм мин, однако утверждения о том, что эти БПЛА способны хватать и уносить с собой людей, выглядит уже, мягко говоря, не очень правдоподобно.

Видео дня

Но дадим слово одному из кадыровцев, и, возможно, он сможет нас убедить в обратном.

«Такие большие дроны, только чуть модернизированнее, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него», — уверяет оккупант с позывным Рут из так называемого «спецназа» Ахмат.

По его словам, «Баба Яга» прилетает за своими жертвами исключительно ночью, и система радиоэлектронной борьбы на нее не действует, поэтому, чтобы уничтожить такой БПЛА, необходим «гранатомет или огнемет Шмель».

«Под двигатель Бабы Яги украинские солдаты прикрепляют пластины от бронежилета. Чтобы его тяжелее было поразить…», — посетовал кадыровец, делясь своими фантазиями с кремлевскими пропагандистами.

Стоит отметить, что название «Баба Яга» украинским дронам ночного применения дали сами оккупанты. При этом, в отличие от странных фобий чеченского «спецназовца», страх российских захватчиков перед украинскими БПЛА полностью обоснован, ведь они способны превращать их бронетехнику буквально в щепки, что уже неоднократно демонстрировалось на поле боя.