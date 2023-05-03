Жене это не понравилось. Кадыровец разрыдался, рассказывая, как командир бросил его умирать — видео 3 мая, 11:36 Всхлипывания оккупанта начинались практически по любому поводу (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin/YouTube)

Украинские защитники взяли в плен чрезвычайно эмоционального кадыровца, который никак не мог сдержать слез, рассказывая о своих злоключениях в Украине.

При этом рыдать он начал еще в самом начале интервью, и далее делал это практически по любому поводу, будь то воспоминания о том, как командир бросил его раненого на верную смерть, телефонный разговор с женой или простое осознание своей глупости.

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«Я такой человек… Очень сильно восприимчивый», — объяснил оккупант из чеченского отряда росгвардии Ахмат свои постоянные всхлипывания.

При этом жене пленного захватчика его слезы очень не понравились, и она сразу же потребовала, чтобы он прекратил.