Запасайтесь попкорном. В РФ все большее враждующих фракций: кадыровцы угрожают войной за протесты против мечети в Москве — видео 4 апреля, 14:08 Кадыровцы заявили, что им все равно, против кого воевать (Фото:NV)

На фоне провала авантюры российского диктатора Владимира Путина с захватом Украины РФ все глубже погружается в хаос.

Расшатывание системы приводит к появлению все большего количества различных враждующих фракций, которые пытаются удержаться на плаву в условиях внутриполитического кризиса, топя при этом всех своих конкурентов.

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Раскол наблюдается и в силовом крыле кремлевского режима, где главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин открыто конфликтует с руководством минобороны РФ, и среди бизнес-элит, теряющих огромные деньги из-за санкционных последствий российской агрессии против Украины, и между разного рода пропагандистами, которые уже просто не знают, как оправдывать военные поражения оккупационных сил.

Аналогичная ситуация и в гражданском обществе, разделившимся не только на так называемых «либералов» и «Z-патриотов», но и на еще более мелкие группы, каждая из которых видит ближайшее будущее страны по-своему.

Очень показательным в этом смысле является конфликт, спровоцированный протестом российских нацистов против строительства в Москве новой мечети на 60 тысяч человек.

«Мы здесь собрались для того, чтобы отстоять православные места, и не дать построить здесь незаконно мечеть, и осквернить наши места… Мы русские, с нами Бог», — заявили они своем видеообращении.

После этого в соцсетях появилось видео с вооруженными боевиками российской марионетки во временно оккупированной Ичкерии Рамзана Кадырова, которые пригрозили участникам протеста войной.

«Мы хотели бы обратиться к тем и не славянам, и не мусульманам, которые препятствуют строительству мечети в городе Москве, в нашей стране — в России. Мы находимся на передовой в данное время, и мы услышали этот ролик… Мы считаем этих людей, чтоб отреагировали на это власти РФ, чтоб вы были вынесены против этих людей соответствующие статьи… Чтоб не повадно было… Межнациональные вот эти все моменты, которые устраивают, он должен сидеть в тюрьме, или быть уничтоженным… Если вы против воли всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы, с кем воевать», — обратились они к адептам так называемого «русского мира».

Позже свое слово сказал и сам Кадыров, решивший запугать противников строительства мечети мобилизацией на войну против Украины.

«Вперед в окопы с автоматом… То, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам… Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», — заявил чеченский диктатор.

Фото: t.me/RKadyrov_95

В Кремле, судя по отсутствию какой-то однозначной реакции на эти события, в конфликт между противниками строительства мечети и кадыровцами решили пока не вмешиваться.