«Выбирай место и время». Кадыровцы хотят «забить стрелу» с Пригожиным, угрожая ему расстрелом — видео 1 июня, 15:07 TikTok-воинам Кадырова не нравится, что Пригожин превратился в «блогера» (Фото:Коллаж NV)

Депутат госдумы Адам Делимханов, который является одним из миньонов кремлевской марионетки во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова, решил «забить стрелу» с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Об этом он заявил в видеообращении, которое обнародовал у себя в соцсетях в среду, 1 июня.

«Увидел в Telegram-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему не понятны задачи, чем занимается подразделение Ахмат. И, естественно, Женя, ты не понимаешь. Ты и не должен понимать… Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно», — пообещал Делимханов.

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Кроме того, он обвинил Пригожина в том, что тот стал «блогером», который на весь мир кричит правду о ничтожном состоянии российской армии и глупости ее командования, а сам положил в районе Бахмута просто колоссальное количество своих людей.

При этом Делимханов решил умолчать о том, что сами кадыровцы после позорного разгрома под Киевом и вовсе отказались принимать участие в реальных боевых действиях, а лишь мародерствовали, выступали в роли так называемых «заградотрядов», заставляя идти в атаку мобилизованных россиян, и снимали постановочные ролики для TikTok, с которых смеялись даже в самой РФ.

«Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где, что, когда увидимся… И мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже. А то народ, наше общество, они не понимают уже многих вопросов: „Почему он кричит, что чуть ли у него армия вторая, или третья?“. Я не знаю, че у тебя есть вообще, что у тебя за армия на самом деле», — добавил прихлебатель кремлевского режима.

В свою очередь еще один кадыровец, глава так называемого «парламента Чечни» Магомед Даудов намекнул на возможную ликвидацию Пригожина.

«Я вот скажу тебе. За такие заявления, даже не ежедневные, а вот за такое одно заявление во Вторую мировую войну, великую отечественную, сразу бы поставили к стенке. Ты об этом просто-напросто прекрасно понимаешь», — пригрозил он главарю вагнеровцев.

Не остался в стороне и секретаря кадыровского «совбеза» Апти Алаудинов.

«Лучше вопросы, касающееся Ахмата, оставить в покое», — призвал он Пригожина, начав при этом расхваливать своих военных преступников.

Апти Алаудинов тоже сильно обиделся на Пригожина.



Говорит, что всегда поддерживал своего брата по вере, хоть и не очень этого хотел. Такое указание ему давал Кадыров, которому сегодня разбили сердце. Но вот Пригожин не разделил эту любовь, подшутив над "Ахматом". pic.twitter.com/omyBeVnSu7 — JaziraNews (@JaziraNews3) June 1, 2023