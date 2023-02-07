Кадыров бредит захватом Польши. Комментаторы поставили его на место

7 февраля, 10:55
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Рамзан Кадыров продолжает обитать в мире собственных больных фантазий (Фото:grozny.tv)

Рамзан Кадыров продолжает обитать в мире собственных больных фантазий (Фото:grozny.tv)

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров, не имея возможности похвастаться какими-то реальными военными достижениями, решил хотя бы пофантазировать о «захвате» Европы.

Начать он собрался с Польши, о чем поведал в Telegram.

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По словам Кадырова, если бы РФ удалось захватить Украину, то на этом она все равно бы не остановилась.

«Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — размечтался чеченский диктатор.

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В свою очередь пользователи соцсетей высмеяли нелепые угрозы Кадырова в адрес одной из стран НАТО на фоне позорного фиаско РФ в Украине, указав ему на его место.

https://twitter.com/gnikreknub/status/1622695448350756874
https://twitter.com/samazas/status/1622701799516868608
https://twitter.com/L_Volodymyr_L/status/1622857893711081472
https://twitter.com/mr_Todeski/status/1622851876428578816
https://twitter.com/mihaylishin/status/1622814160005349385
https://twitter.com/dudu81/status/1622739153245831169
https://twitter.com/BastaSergej/status/1622814676412145664
https://twitter.com/MaghradzePetre/status/1622805748983152641
https://twitter.com/Bezgalov/status/1622869821816725504
https://twitter.com/Rppennyitya/status/1622739875777724418
https://twitter.com/bonobo_t/status/1622704939582517248
https://twitter.com/AFigeu/status/1622713160561033217
https://twitter.com/ua_wugor/status/1622696790448345101
https://twitter.com/shishkoviz/status/1622727511120441344
https://twitter.com/Deposition381/status/1622718365230940160
https://twitter.com/coioleg9/status/1622766391500722182
https://twitter.com/BartSim20091619/status/1622746310045749248
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Это уже не первый раз, когда чеченская марионетка Кремля грозит Польше. Еще в мае 2022 года он утверждал, что война против Украины якобы уже практически «завершена», и на очереди другие страны.

Тогда Кадыров заявлял, что Польша будет взята «за шесть секунд», однако дальше слов у него дело ожидаемо не пошло.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Европа Польша Российская агрессия Соцсети Чечня Рамзан Кадыров Война России против Украины

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