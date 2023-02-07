Кадыров бредит захватом Польши. Комментаторы поставили его на место 7 февраля, 10:55 Рамзан Кадыров продолжает обитать в мире собственных больных фантазий (Фото:grozny.tv)

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров, не имея возможности похвастаться какими-то реальными военными достижениями, решил хотя бы пофантазировать о «захвате» Европы.

Начать он собрался с Польши, о чем поведал в Telegram.

По словам Кадырова, если бы РФ удалось захватить Украину, то на этом она все равно бы не остановилась.

«Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — размечтался чеченский диктатор.

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В свою очередь пользователи соцсетей высмеяли нелепые угрозы Кадырова в адрес одной из стран НАТО на фоне позорного фиаско РФ в Украине, указав ему на его место.

Это уже не первый раз, когда чеченская марионетка Кремля грозит Польше. Еще в мае 2022 года он утверждал, что война против Украины якобы уже практически «завершена», и на очереди другие страны.

Тогда Кадыров заявлял, что Польша будет взята «за шесть секунд», однако дальше слов у него дело ожидаемо не пошло.