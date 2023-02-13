«Пришло по email?». Кадыров заявил об отравлении своего помощника письмом с ядом. В соцсетях делятся своими версиями 13 февраля, 14:32 Пользователи соцсетей в историю чеченского диктатора не поверили (Фото:t.me/RKadyrov95)

Марионетка Кремля в оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров заявил о «покушении» на своего помощника Апты Алаудинова, командующего спецподразделением «Ахмат».

Об этом он сообщил у себя в соцсетях в понедельник, 13 февраля.

Кадыров утверждает, что Алаудинова и еще один человек были якобы отравлены «письмом с ядом», однако сумели выжить.

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«Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, благодаря этому и предоставленной им медпомощи, «отравленным» оккупантам удалось выжить.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой истории с большим скепсисом.

В то же время некоторые предположили, что речь может идти о внутренних разборках кремлевского режима.

Для остальных же история Кадырова стала очередным поводом для издевательств над бессмысленностью его информационных вбросов.

Таким образом когда-то одиозный диктатор и его войска превратились в итоге в настоящее посмешище и персонажей мемов.