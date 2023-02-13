«Пришло по email?». Кадыров заявил об отравлении своего помощника письмом с ядом. В соцсетях делятся своими версиями

13 февраля, 14:32
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Пользователи соцсетей в историю чеченского диктатора не поверили (Фото:t.me/RKadyrov95)

Пользователи соцсетей в историю чеченского диктатора не поверили (Фото:t.me/RKadyrov95)

Марионетка Кремля в оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров заявил о «покушении» на своего помощника Апты Алаудинова, командующего спецподразделением «Ахмат».

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Об этом он сообщил у себя в соцсетях в понедельник, 13 февраля.

Кадыров утверждает, что Алаудинова и еще один человек были якобы отравлены «письмом с ядом», однако сумели выжить.

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«Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, благодаря этому и предоставленной им медпомощи, «отравленным» оккупантам удалось выжить.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой истории с большим скепсисом.

https://twitter.com/_Fashington/status/1625056370478268417
https://twitter.com/VladSklrnkO/status/1625034770328559616
https://twitter.com/Romashk89025857/status/1625045815893938178
https://twitter.com/MikaVosatik/status/1625040200018673668
https://twitter.com/ValeryLinickiy/status/1625032666964697090
https://twitter.com/1508_min/status/1625041705564086273
https://twitter.com/Daniel53980492/status/1625032915519250434

В то же время некоторые предположили, что речь может идти о внутренних разборках кремлевского режима.

https://twitter.com/Metropolitan799/status/1625030525009252352
https://twitter.com/ChoiYeoncheol1/status/1625072862045392899
https://twitter.com/deimosvane/status/1625031620096032768
https://twitter.com/WombatWho/status/1625047593209462785
https://twitter.com/OlLukoye/status/1625036354525462530
https://twitter.com/mixvoronezh/status/1625052494735806465
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Для остальных же история Кадырова стала очередным поводом для издевательств над бессмысленностью его информационных вбросов.

Таким образом когда-то одиозный диктатор и его войска превратились в итоге в настоящее посмешище и персонажей мемов.

https://twitter.com/zeleniypes/status/1625090797291945984
https://twitter.com/svoboduslovu/status/1625054744455663617
https://twitter.com/IAmJekylll/status/1625069503917719555
https://twitter.com/Wladislav646/status/1625098930156453888
https://twitter.com/Alla19722/status/1625052275105316865
https://twitter.com/RacoonTiny/status/1625029922073858048
https://twitter.com/conserv_hunter/status/1625035230347202560
https://twitter.com/Negotov/status/1625054368264331265
https://twitter.com/Salafitov/status/1625072289925529600
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Фейк Чечня Рамзан Кадыров Письмо Российская пропаганда Яд Отравление Война России против Украины

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