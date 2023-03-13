Со шпаргалки. Опухший Кадыров с трясущимися руками пытался убедить Путина в своей «полезности» — видео
Читая о своих «достижениях», Кадыров выглядел как посмешище (Фото:Коллаж NV)
Российская марионетка во временно оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров, опасаясь за свою судьбу на фоне слухов о серьезной болезни, изо всех сил пытается доказать свою «полезность» для РФ.
С этой целью он решил распечатать все свои «успехи», чтобы похвастаться ими во время личной встречи с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.
При этом на обнародованном в соцсетях видео можно заметить явную неуверенность Кадырова, нервно перебивающего трясущимися руками свои шпаргалки с шрифтом, который обычно можно встретить в книжках для детей, которые только учатся читать.
Кроме того, пользователи обратили внимание на его дрожащий голос, заикания и сильную одутловатость, которая может быть связана с серьезными проблемами со здоровьем.
В связи с этим многие отмечают, что одиозный чеченский диктатор, когда-то считавшийся одним из влиятельнейших людей в РФ, на сегодняшний день превратился в жалкое посмешище, неспособное связать два слова.