Со шпаргалки. Опухший Кадыров с трясущимися руками пытался убедить Путина в своей «полезности» — видео 13 марта, 16:35 Читая о своих «достижениях», Кадыров выглядел как посмешище (Фото:Коллаж NV)

Российская марионетка во временно оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров, опасаясь за свою судьбу на фоне слухов о серьезной болезни, изо всех сил пытается доказать свою «полезность» для РФ.

С этой целью он решил распечатать все свои «успехи», чтобы похвастаться ими во время личной встречи с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

При этом на обнародованном в соцсетях видео можно заметить явную неуверенность Кадырова, нервно перебивающего трясущимися руками свои шпаргалки с шрифтом, который обычно можно встретить в книжках для детей, которые только учатся читать.

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Фото: NV

Кроме того, пользователи обратили внимание на его дрожащий голос, заикания и сильную одутловатость, которая может быть связана с серьезными проблемами со здоровьем.

В связи с этим многие отмечают, что одиозный чеченский диктатор, когда-то считавшийся одним из влиятельнейших людей в РФ, на сегодняшний день превратился в жалкое посмешище, неспособное связать два слова.