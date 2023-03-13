Со шпаргалки. Опухший Кадыров с трясущимися руками пытался убедить Путина в своей «полезности» — видео

13 марта, 16:35
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Читая о своих «достижениях», Кадыров выглядел как посмешище (Фото:Коллаж NV)

Читая о своих «достижениях», Кадыров выглядел как посмешище (Фото:Коллаж NV)

Российская марионетка во временно оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров, опасаясь за свою судьбу на фоне слухов о серьезной болезни, изо всех сил пытается доказать свою «полезность» для РФ.

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С этой целью он решил распечатать все свои «успехи», чтобы похвастаться ими во время личной встречи с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

При этом на обнародованном в соцсетях видео можно заметить явную неуверенность Кадырова, нервно перебивающего трясущимися руками свои шпаргалки с шрифтом, который обычно можно встретить в книжках для детей, которые только учатся читать.

Видео дня

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NV
Фото: NV

Кроме того, пользователи обратили внимание на его дрожащий голос, заикания и сильную одутловатость, которая может быть связана с серьезными проблемами со здоровьем.

https://twitter.com/BBCWillVernon/status/1635234082216099840

В связи с этим многие отмечают, что одиозный чеченский диктатор, когда-то считавшийся одним из влиятельнейших людей в РФ, на сегодняшний день превратился в жалкое посмешище, неспособное связать два слова.

https://twitter.com/Profi_Sarcasma/status/1635240348518854657
https://twitter.com/tasskazki/status/1635280444496416768
https://twitter.com/zgldz/status/1635242898106228737
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Чечня Рамзан Кадыров

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