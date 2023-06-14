Удар по Делимханову: Кадыров просит ГУР помочь найти его «правую руку». Украинцы советуют использовать «левую» 14 июня, 14:22 Проверенной информации о состоянии Делимханова (слева) пока нет (Фото:wartranslated/Twitter)

Российский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение об ударе ВСУ по расположению оккупантов в Запорожской области, в результате которого, как утверждается, пострадала его «правая рука», депутат госдумы Адам Делимханов.

В среду, 14 июня, он опубликовал в Telegram странный пост, в котором попросил украинскую разведку помочь установить местонахождение своего «дорогого брата», обещая за это какое-то «вознаграждение».

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«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал кремлевский придворный шут, регулярно развлекающий соцсети своей тупостью и жалкими потугами запугать коллективный Запад.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Вероятно, никто из окружения не осмелился объяснить чеченскому диктатору, насколько ничтожно он выглядит, демонстрируя свой «юмор», в результате чего он снова стал объектом насмешек со стороны пользователей.

Среди прочего, украинцы советуют Кадырову не драматизировать и не тратить время на поиски своей «правой руки», а просто воспользоваться «левой», что бы это ни значило.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь близкие к ЧВК Вагнера пропагандисты также троллят Кадырова, чьи люди ранее вызывали главаря российских наемников Евгения Пригожина на стрелку, заявляя, что недавно подписанный контракт Делимханова с минобороны РФ «аннулирован».

Фото: t.me/apwagner

В то же время реальная судьба депутата-оккупанта на данное время достоверно не известна. В госдуме заявили, что он якобы лишь «ранен».