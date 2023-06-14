Удар по Делимханову: Кадыров просит ГУР помочь найти его «правую руку». Украинцы советуют использовать «левую»

14 июня, 14:22
Поделиться:
Проверенной информации о состоянии Делимханова (слева) пока нет (Фото:wartranslated/Twitter)

Проверенной информации о состоянии Делимханова (слева) пока нет (Фото:wartranslated/Twitter)

Российский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров отреагировал на сообщение об ударе ВСУ по расположению оккупантов в Запорожской области, в результате которого, как утверждается, пострадала его «правая рука», депутат госдумы Адам Делимханов.

Читайте также:
Гламурное посмешище. Кадыров ходит в «униформе» из коллекции Louis Vuitton — фото

В среду, 14 июня, он опубликовал в Telegram странный пост, в котором попросил украинскую разведку помочь установить местонахождение своего «дорогого брата», обещая за это какое-то «вознаграждение».

Видео дня

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал кремлевский придворный шут, регулярно развлекающий соцсети своей тупостью и жалкими потугами запугать коллективный Запад.

t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95
Читайте также:

Кадыров назвал беспомощность Путина «сдержанностью» (Фото:Коллаж NV) Подхалим № 1. Кадыров «восхитился» молчанием Путина, «проглотившего» столь унизительный удар по Кремлю

Вероятно, никто из окружения не осмелился объяснить чеченскому диктатору, насколько ничтожно он выглядит, демонстрируя свой «юмор», в результате чего он снова стал объектом насмешек со стороны пользователей.

Среди прочего, украинцы советуют Кадырову не драматизировать и не тратить время на поиски своей «правой руки», а просто воспользоваться «левой», что бы это ни значило.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/vbhljvendjtve1/status/1668926808354422787
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь близкие к ЧВК Вагнера пропагандисты также троллят Кадырова, чьи люди ранее вызывали главаря российских наемников Евгения Пригожина на стрелку, заявляя, что недавно подписанный контракт Делимханова с минобороны РФ «аннулирован».

t.me/apwagner
Фото: t.me/apwagner

В то же время реальная судьба депутата-оккупанта на данное время достоверно не известна. В госдуме заявили, что он якобы лишь «ранен».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Госдума Запорожская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Адам Делимханов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X