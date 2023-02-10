Диктаторские комплексы. Кадыров официально наделил себя титулом «отец народа» 10 февраля, 11:54 Как утверждается, соответствующая инициатива была поддержана «единогласно» (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров решил потешить свое эго, наделив себя титулом «отец народа».

Как сообщает Кавказ.Реалии, соответствующие поправки в «конституцию республики» так называемый «парламент» временно оккупированной РФ Ичкерии утвердил единогласно.

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Таким образом должность Кадырова теперь называется «мехк-да», что можно дословно перевести с чеченского как «отец края» (используется в значении «отец народа»).

«Понятие „мехк-да“ в полной мере передает роль главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев» — объяснил один из приспешников Кадырова, депутат госдумы РФ Адам Делимханов.

Возможно, таким образом кремлевский ставленник решил самоутвердиться на фоне отсутствия хоть каких-то успехов его войск в Украине, однако это может быть связано и с другими комплексами диктатора, более личного характера.

До 2010 года Кадыров именовался «президентом Чечни», однако в итоге лишился этого звания и стал просто «главой республики», как утверждалось, якобы «по собственной инициативе».