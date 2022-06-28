Зачем он ему и за что? Главе Чечни Кадырову вручили орден За заслуги перед стоматологией 28 июня, 16:07 Логичнее было бы вручить награду Блогер года (Фото:Вконтакте)

Прокремлевскому председателю Чечни, а также главному «тиктокеру» всей России Рамзану Кадырову вручили орден За заслуги перед стоматологией. Об этом он сообщил на своей странице в российской соцсети Вконтакте (запрещена в Украине — ред.).

Решение наградить орденом главу Чечни За заслуги перед стоматологией I степени вроде бы приняла Стоматологическая ассоциация России. Орден Кадырову вручили на торжественном мероприятии по поводу открытия нового здания Грозненской стоматологической поликлиники № 1.

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Фото: Вконтакте

В ответ «тиктокер» наградил высшей наградой Чечни — орденом Кадырова — главного врача поликлиники Юнуса Умарова.

Напомним, что украинские пенсионеры из Троещины, создавшие шутливое подразделение Байдена, опубликовали третье видео на своем канале. Их новая цель — глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также недавно жители республики РФ Дагестан решили провести патриотическую акцию в поддержку российских войск. Для этого они прогнали по улице стадо остриженных овец, на которых нарисовали букву «Z», что символизирует военные преступления рашистов, а на обнародованное видео наложили песню «Вперед, Россия».

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