Подхалим № 1. Кадыров «восхитился» молчанием Путина, «проглотившего» столь унизительный удар по Кремлю

5 мая, 17:43
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Кадыров назвал беспомощность Путина «сдержанностью» (Фото:Коллаж NV)

Кадыров назвал беспомощность Путина «сдержанностью» (Фото:Коллаж NV)

Марионетка российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров решил показать мастер-класс по подхалимству.

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В частности, не дождавшись даже спустя сутки после удара по Кремлю дронами-камикадзе хоть какой-то реакции своего хозяина, он вдруг решил похвалить его за упорное молчание по этому поводу.

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Комментируя очевидную беспомощность Путина, стремительно теряющего свой «авторитет» и поддержку среди так называемых «z-патриотов», Кадыров назвал его поведение на фоне столь унизительной для РФ атаки проявлением «сдержанности».

Скриншот с t.me/RKadyrov_95
Фото: Скриншот с t.me/RKadyrov_95
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«Восхищаюсь сдержанностью и мудростью Владимира Владимировича, который не поддался на эту гнусную провокацию… Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ РФ. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы», — написал Кадыров у себя в соцсетях.

При этом данное заявление явно не соответствует его обычной риторике, состоящей из регулярных угроз всему цивилизованному миру даже по самому мелкому поводу, не говоря уже о таком позоре, как удар прямо в сердце кремлевского режима.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Кремль Рамзан Кадыров Война России против Украины

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