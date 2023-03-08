У Кадырова увели его жеребца: чеченский диктатор отреагировал стенаниями, оценив Зазу в $10 млн 8 марта, 16:27 Зазу был арестован как имущество Кадырова в рамках западных санкций (Фото:Коллаж NV)

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров подтвердил информацию СМИ о том, что неизвестные увели из конюшни в селе Крабчицы на северо-западе Чехии его чистокровного скакуна по кличке Зазу.

Животное было арестовано как его имущество в рамках западных санкций.

По словам Кадырова, стоимость жеребца оценивается в $10 млн, из-за чего у кремлевского ставленника во временно оккупированной РФ Ичкерии случилась настоящая истерика.

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«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?» — возмутился он у себя в Telegram-канале.

Фото: Скриншот с t.me/Kaadyrov_95

Впрочем, несмотря на стенания Кадырова, не исключено, что к похищению Зазу могут быть причастны и его люди.

Согласно данным Jezdci.cz, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину двое русскоговорящих мужчин уже пытались увести жеребца из конюшни.

Уверяя ее управляющего, что, несмотря на санкции, они смогут транспортировать Зазу по территории Евросоюза, неизвестные обещали переправить его в Польшу, однако получили отказ.

После этого они еще несколько дней провели в припаркованном рядом фургоне, после чего уехали.