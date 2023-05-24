В соцсетях уверены, что РФ сфабриковала доказательства «разгрома» диверсантов в Белгородской области — обзор 24 мая, 12:03 Пользователи соцсетей уверены, что обнародованные кадры оказались банальной постановкой (Фото:PhotoWander/Twitter)

Чтобы хоть как-то сгладить тот медийный эффект, который вызвал рейд проукраинских отрядов российских добровольцев в Белгородской области, в РФ решили сфабриковать доказательства их «разгрома».

И, похоже, что занялись этим пропагандисты самого низшего уровня, поскольку то, с какой небрежностью был состряпан этот фейк, подверглось критике даже со стороны так называемых «z-военкоров» и других сторонников «русского мира».

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Начать стоит с техники, кадры с которой были сняты на КПП Грайворон после того, как диверсанты его уже покинули.

На них, в частности, видно огромную яму, в которой находятся два Хамви.

Фото: Скриншот/Twitter

Как отмечают пользователи соцсетей, если это воронка от взрыва, то он должен был быть такой силы, что техника вряд ли остались бы на месте, тем более, практически без повреждений и следов термического воздействия. Даже покрышки остались целыми.

Фото: Скриншот/Twitter

Если же это просто ров, то версия, согласно которой в нем случайно застряли сразу два автомобиля выглядит совершенно не убедительной, тем более, что их на колесах даже нет глины.

Кроме того, пользователи соцсетей обратили внимание на надписи «За Бахмут» на транспорте, якобы оставленные самими диверсантами, при том, что краска была нанесена на уже сгоревшую технику.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Не менее показательным является и видео с салона одной из машин, на котором видно толстый слой пыли на приборной панели, что говорит о том, что до этого техника находилась где-то на длительном хранении.

Фото: Скриншот/Twitter

Отсутствие грязи на колесах также свидельствует о том, что автомобили не добирались до указанного места своим ходом.

Фото: Скриншот/Twitter

Была ли в ходе рейда потеряна какая-то техника на самом деле, достоверно не известно, однако представленные россиянами «доказательства» оказались банальным фейком.

В связи с этим большинство пользователей пришли к выводу, что на обнародованных кадрах трофейный транспорт, который специально привезли на КПП Грайворон, чтобы снять постановочные кадры для российских федеральных каналов.

Что касается фото с якобы убитыми «диверсантами», то на них видно, что тела одеты в пиксельную форму, в то время как все подразделения российских повстанцев, принимавшие участие в операции в Белгородской области, были одеты в мультикам.

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter