К нашумевшему клипу Childish Gambino подставили песню Call Me Maybe. Поразительное совпадение

Пользователь YouTube под ником LOTI подставил под вирусный клип Childish Gambino - This Is America песню поп-певицы Карли Рэй Джепсен под названием Call Me Maybe. Совпадение оказалось поразительным.

В ролике Девид Гловер (Childish Gambino) танцует, заигрывает со зрителями, а перед припевом стреляет в музыканта.

Оригинальный клип на песню This Is America стал вирусным и за 9 дней собрал более 100 миллионов просмотров. Музыкант зашифровал в нем более десятка отсылок к современной Америке.

Вот некоторые из этих посланий.

Перед тем, как стрелять в музыканта, Гловер становится в позу Джима Кроу. Его имя в США использовалось, как оскорбительное в отношении к чернокожим.

Shook by how fast I caught this reference. I haven’t seen a Jim Crow picture in years. Donald Glover did not come to play with y’all today. #ThisIsAmerica pic.twitter.com/5Xq4tLSJ7P — Nichia (@nicky_furiosa) 6 мая 2018 г.

Расстрел хора афороамериканцев - отсылка к убийству девяти человек в 2015 году в городе Чарлстон. Преступление было совершено на почве рассовой ненависти.

This scene reenacts Charleston shooting. Black people praising Lord killed for no reason. Look at the background, you see people running towards the area and "rioting" for change and cops running after them, just b/c it's their "job"



#ThisIsAmerica pic.twitter.com/sX0KqozbPU — Kanisha J (@KaniJJackson) 7 мая 2018 г.

Перед убийством в кадре появляется всадник на коне. В сети считают, что это отсылка к Откровению от Иоана Богослова.