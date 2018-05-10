В Южной Корее будут блокировать смартфоны во время ходьбы

Южнокорейский мобильный регулятор выпустил приложение, которое блокирует телефон во время ходьбы, чтобы защитить пешеходов от несчастных случаев и сконцентрировать их внимание на окружении.

Приложение Cyber Security Zone будет блокировать смартфон после того, как пользователь гаджета сделает пять шагов, пишет издание Yonhap News.

Члены комиссии назвали это нововведение борьбой со "смомби" (зомби со смартфонами - прим. ред.). Его аудитория - зависимые от смартфонов подростки, которые часто травмируются из-за того, что пользуются смартфоном на ходу.

Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи сообщило, что за последние пять лет число дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием смартфонов, удвоилось, а участники в возрасте до 20 лет составили 40% от всех случаев. Пик происшествий при этом припадает на время 3-5 вечера, когда школьники и студенты возвращаются домой с учебы.