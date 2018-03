Участница Евровидения от Израиля сняла эмоциональный клип. Соцсети в восторге

Израильская певица Нетта Барзилай выиграла национальный отбор с яркой песней и представит свою страну на конкурсе Евровидение. В соцсетях ее назвали главной фавориткой конкурса.

Эмоциональный клип на песню TOY за 2 дня набрал 1,5 миллионов просмотров в Facebook.

В Twitter отметили, что клип странный, но затягивает.

"Кажется, что в Тель-Авиве будет проходить следующее Евровидение. Это было чистое безумие и талант. Она обаятельная. Израиль я люблю тебя"

Don't want to make loud statements, but Netta just won #Eurovision in Lisbon — Taras | ???????????? TOY ???????????? (@MrLitopysec) 11 марта 2018 г.

"Не хочу делать громких заявлений, но Netta только что выиграла Евровидение в Лиссабоне"

i need to see a picture of Salvador giving the trophy to Netta XD — low-key eurofan ???????????????????????? (@lowkeyescfan) 11 марта 2018 г.

"Я хочу видеть Сальвадора, вручающего главный приз Нетте"

Ізраїль. NETTA. Toy. Я обожнюю цю пухляшку. Це ж просто божественна пісня. Я уже в сотий раз її слухаю. Віннер. Прям хочеться поставити тег #Israel2018. Мій голос точно піде в її сторону#ESC2018 #Eurovision pic.twitter.com/foO4RI0trs — l.pasha (@lup_pashka) 11 марта 2018 г.

Некоторые пользователи отметили кудахканье певицы, которое она использовала как семпл.

it's a bop, my wig is snatched, my crops are watered, the heavens have opened up and right there is netta barzilai clucking to me, a mere stupid boy. GODDESS. #eurovision — Mr. Gerbear (@mr_gerbear) 10 марта 2018 г.

"Это отличная песня, мне сносит голову, врата рая распахнулись передо мной, Нетта Барзилай "кудахчет" мне, глупому мальчику. Богиня"

Rumors are saying these will be Netta’s backings in Lisbon! pic.twitter.com/5pH0urG7tk — ESC girl (@GirlESC) 11 марта 2018 г.

"Поговаривают, что они будут беквокалистками на шоу в Лиссабоне"

Netta on her way to Lisbon pic.twitter.com/iVWsFmPerX — koolala ???????????????????????? (@justonekoala) 11 марта 2018 г.

"Нетта едет в Лиссабон"

"Утро после утечки из Израиля"