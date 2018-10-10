Японские инженеры научили робота кататься на роликах и скейте - видео

Робот может передвигаться на скейте со скоростью 1 км/ч

Что делать если у вас есть человекообразный робот и алгоритм для удержания равновесия? Правильно, научить его кататься на роликах и скейтборде.

Ученые робототехники из Токийского университета разработали алгоритм, который позволяет роботу держать равновесие и перемещаться на пассивных колесах [без моторов], например, роликах и скейтборде. Раньше, ни один из человекоподобных роботов не мог этого повторить.

Разработка прямоходящих роботов и усовершенствование их способности передвигаться по пересеченной местности- одно из основных направлений развития в робототехнике.

Алгоритм протестировали на роботе JAXON высотой 188 см. Он может перемещаться пешком со скоростью 0,6 км/ч и 1 км/ч на скейте или роликах. Разработка представлена на конференции IROS 2018.

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