Японская художница пишет портреты, которые не отличить от фотографий

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Японская художница пишет портреты, которые не отличить от фотографий
mienokei via Twitter

33-летняя японская художница Кеи Миено пишет портреты в стиле гипперреализм. Их можно легко перепутать с фотографиями.

Одна из ее самых популярных работ Женщина в реке существует только в ее фантазии и на холсте, пишет Bored Panda.

 

Все свои работы Миено публикует в Twitter и они выглядят не менее реалистично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове