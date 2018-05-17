Японская художница пишет портреты, которые не отличить от фотографий

33-летняя японская художница Кеи Миено пишет портреты в стиле гипперреализм. Их можно легко перепутать с фотографиями.
Одна из ее самых популярных работ Женщина в реке существует только в ее фантазии и на холсте, пишет Bored Panda.
Все свои работы Миено публикует в Twitter и они выглядят не менее реалистично.
✍????#art #oilpainting #wip #油絵 pic.twitter.com/ORmo4PqvJy— 三重野 慶art@7.13-28東京 (@mienokei) 30 апреля 2018 г.
- Читайте также: Рисуем мир всем миром. Google запустил глобальную рисовалку на основе искусственного интеллекта
Комментарии
Правила комментирования