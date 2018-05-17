Японская художница пишет портреты, которые не отличить от фотографий

33-летняя японская художница Кеи Миено пишет портреты в стиле гипперреализм. Их можно легко перепутать с фотографиями.

Одна из ее самых популярных работ Женщина в реке существует только в ее фантазии и на холсте, пишет Bored Panda.

Все свои работы Миено публикует в Twitter и они выглядят не менее реалистично.