В Японии два кота пытаются пройти в музей, но им мешают охранники. За их противостоянием следит весь интернет

Музей сделал двух настойчивых котов своими талисманами, но в середину все равно не пустил.

В японской префектуре Хиросима есть художественный музей Ономити. В него на протяжении двух лет пытаются зайти два кота, но охрана их постоянно задерживает. За их противостоянием следит весь мир.

Как сообщает Fox News, сначала это был только один черный кот, но потом к нему присоединился рыжий.

Они стали настолько популярными, что их сделали талисманами музея. Но во внутрь их все равно не пускают.

A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc