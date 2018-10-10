Jamala, Onuka, Stoned Jesus и еще девять лучших украинских музыкальных релизов сентября

Для украинских меломанов начался самый продуктивный сезон - осень. Сентябрь был богат на синглы, клипы и альбомы. Мы послушали их все и теперь публикуем самые лучшие.

Jamala - Крила

Весной 2018 года во время национального отбора на конкурс Евровидение Jamala вживую представила новую песню под названием Крила. 11 сентября на нее появился клип. В нем дети-спортсмены оттачивают свое мастерство, но делают это не в спортзалах, а на улице, в заброшенном доме, холле и музее. Клип наполняет песню новым смыслом и заставляет сомневаться: то ли Джамала поет про любимого человека, то ли про жизненный путь.

Alina Pash — Oinagori

Закарпатская битанга меняет наряды, поет автотюненым голосом и танцует на берегу черного моря. Смотрите второй клип резидентки лейбла Ивана Дорна Алины Паш.

The Hardkiss – Залізна Ластівка

Группа The Hardkiss представила третий студийный альбом. В текстах группа продолжает говорить о тех же вещах, что и в предыдущих работах: поиске себя, любви и свободе. А вот в музыке есть изменения: появились ретро-синтезаторы и элементы синти-попа, которые добавляют ощущение путешествия в космосе. Получился очень качественный поп-альбом. Послушайте его сейчас.

Cape Cod - Echoes

Главное открытие украинской электронной сцены 2016 года Макс Сикаленко выпустил второй полноформатный альбом, в записи которого приняли участие семь вокалистов из США, Великобритании и Ирландии. В новом альбоме звучат элементы эмбиэнта, соула, диско, но в его основе лежит танцевальный хаус, на который наслаиваются остальные эксперименты музыканта. Я не фанат такой музыки, но когда мне нужна будет порция чего-то танцевального, я включу Echoes.

Small Depo - Дебильный

Холодный, как ноябрь, альбом пост-панк группы Small Depo. 11 эмоциональных историй о вере, разочаровании, любви и одиночестве. Дебильный звучит тяжелее, чем предыдущие работы группы, тяжелее гитары, тяжелее для восприятия тексты и это усложнение оправдано, альбом прослушивается на одном дыхании.

Хочу отметить совместную песню с Жекой из группы Курган feat. Агрегат под названием Был Замечен. Это история про харьковского художника Олега Митасова, который, предположительно, страдал от шизофрении и расписывал стены своей квартиры, подъезда и улиц несвязными надписями. Такое впечатление, что автор текста на миг побывал в голове Митасова и собрал его разбросанные мысли в стихи.

Stoned Jesus - Pilgrims

Чуть ли не самая гастролирующая по миру украинская группа Stoned Jesus подписала контракт с авторитетным metal-лейблом Napalm Records и выпустила на нем четвертый студийный альбом под названием Pilgrims. В нем можно услышать музыкальные референсы к экспериментаторам King Crimson, The Mars Volta, Swans, Kraftwerk и даже строчку из Кендрика Ламара. Любителям умной гитарной музыки альбом прийдется по душе. А всем остальным советую послушать, как звучит один из топовых украинских рок-коллективов.

<a href="http://stonedjesus.bandcamp.com/album/pilgrims">Pilgrims by Stoned Jesus</a>

Onuka - Strum

Onuka и Алан Бадоев на одной из киевских свалок сняли клип про то, что нас ждет, если мы не пересмотрим свое отношение к отходам и потреблению. Песня изначально посвященная бабушке Наты Жижченко, обрела новый смысл и уже обращается к молодому поколению.

Все деньги от монетизации ролика пойдут на развитие проекта Україна без сміття.

Kazka - Плакала

Песня плакала наделала немало шуму в украинском инфопространстве. Она стала первой украиноязычной композицией, которая поднялась на вершину украинского чарта YouTube. Аудио-версия песни на YouTube собрала 48 миллионов просмотров. Теперь у нее есть полноценный клип. В нем все плачут.

Vivienne Mort - Думаю про тебе

С песни Думаю про тебе началась запись нового альбома группы Vivienne Mort под названием Досвід, вышедшем в марте этого года. Клипом музыканты захотели показать атмосферу дружбы, в которой они его записывали. В нем можно увидеть книги и музыку, которой вдохновлялась Даниэла Заюшкина, а также ее кота Моса. Получилась очень теплая интимная песня и такая же видеоработа.

Лінія Маннергейма - Бої Без Правил

Супергруппа Лінія Маннергейма, состоящая из поэта и писателя Сергея Жадана, Олега Каданова (Оркестр Че) и Евгения Турчинова из Собак в Космосе выпустила второй мини альбом. Жадан и Каданов декламируют стихи под гитарные риффы и электронный бит. В альбоме они обращаются к Богу, сравнивая его с бойцом из драк без правил. Музыканты продолжают концепцию предыдущей работы Де твоя лінія?, задавая слушателю экзистенциальные вопросы и оставляя его с ними один на один.

Blooms Corda - Хто прийде

Романтики Blooms Corda выпустили первый сингл с грядущего альбома, название которого пока остается в тайне. Теплый звук фанковой гитары и саксофона то, что нужно в холодный осеннний день. Ждем альбом целиком.

Latexfauna - KOSMOS

Группа Latexfauna позычила у Onuka громогласную духовую секцию и записала песню про мечты о космосе. С подтекстом конечно.