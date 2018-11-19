Это Украина, говорите на украинском. Студенты-иммигранты ответили харьковчанке-расистке

Женщина пристала к студентам из-за цвета кожи, а они к ней - из-за языка.
В харьковском троллейбусе женщина устроила конфликт с группой студентов-иммигрантов. Она заявляла, что если бы их не было, то не было бы и СПИДа. На что мигранты сделали ей замечание, что они в Украине и попросили разговаривать ее на украинском языке.
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Пользователям Facebook такой неожиданный поворот понравился.
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