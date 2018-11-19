19 ноября 2018, понедельник

Это Украина, говорите на украинском. Студенты-иммигранты ответили харьковчанке-расистке

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Это Украина, говорите на украинском. Студенты-иммигранты ответили харьковчанке-расистке
скрин из видео

Женщина пристала к студентам из-за цвета кожи, а они к ней - из-за языка.

В харьковском троллейбусе женщина устроила  конфликт с группой студентов-иммигрантов. Она заявляла, что если бы их не было, то не было бы и СПИДа. На что мигранты сделали ей замечание, что они в Украине и попросили разговаривать ее на украинском языке.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Пользователям Facebook такой неожиданный поворот понравился.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове