Это Украина, говорите на украинском. Студенты-иммигранты ответили харьковчанке-расистке

Женщина пристала к студентам из-за цвета кожи, а они к ней - из-за языка.

В харьковском троллейбусе женщина устроила конфликт с группой студентов-иммигрантов. Она заявляла, что если бы их не было, то не было бы и СПИДа. На что мигранты сделали ей замечание, что они в Украине и попросили разговаривать ее на украинском языке.

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