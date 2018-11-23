23 ноября 2018, пятница

Известная китайская бизнес-леди попала на "доску позора" за переход улицы на красный. Из-за слишком реалистичного плаката

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Фотография Дун Минчжу на автобусе
Фото из Weibo

Фотография Дун Минчжу на автобусе

В Китае фотографии людей, которые нарушают правила дорожного движения размещают на биллбордах. Иногда система делает забавные сбои. 

Жители города Нинбо заметили на станции метро биллборд с изображением известной бизнес-леди Дун Минчжу [председательница совета директоров компании Gree Electric, одна из самых успешных женщин Китая по версии The New York Times].

На нем указывалось, что Минчжу якобы переходила улицу на красный свет. На самом деле камера, которая фиксирует нарушения, распознала известную китаянку на проезжающем автобусе. А поскольку изображения не проходят модерацию, ее портрет автоматически появился на биллбордах.

В полиции уже признали ошибку и удалили фото Дун Минчжу из системы. 

В Китае есть проблемы с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Как пишет Mashable, за последние полгода только в городе Шеньчжень было зафиксировано 13,930 нарушителей.

Для ее решения власти разработали систему, которая распознает лица тех, кто перебегает дорогу и публикует их имена, идентификационный номер и фото на мониторах. Всего на улицах было установлено 200 миллионов камер. 

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