Известная китайская бизнес-леди попала на "доску позора" за переход улицы на красный. Из-за слишком реалистичного плаката

В Китае фотографии людей, которые нарушают правила дорожного движения размещают на биллбордах. Иногда система делает забавные сбои.

Жители города Нинбо заметили на станции метро биллборд с изображением известной бизнес-леди Дун Минчжу [председательница совета директоров компании Gree Electric, одна из самых успешных женщин Китая по версии The New York Times].

На нем указывалось, что Минчжу якобы переходила улицу на красный свет. На самом деле камера, которая фиксирует нарушения, распознала известную китаянку на проезжающем автобусе. А поскольку изображения не проходят модерацию, ее портрет автоматически появился на биллбордах.

В полиции уже признали ошибку и удалили фото Дун Минчжу из системы.

В Китае есть проблемы с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Как пишет Mashable, за последние полгода только в городе Шеньчжень было зафиксировано 13,930 нарушителей.

Для ее решения власти разработали систему, которая распознает лица тех, кто перебегает дорогу и публикует их имена, идентификационный номер и фото на мониторах. Всего на улицах было установлено 200 миллионов камер.