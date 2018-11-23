Известная китайская бизнес-леди попала на "доску позора" за переход улицы на красный. Из-за слишком реалистичного плаката

В Китае фотографии людей, которые нарушают правила дорожного движения размещают на биллбордах. Иногда система делает забавные сбои.
Жители города Нинбо заметили на станции метро биллборд с изображением известной бизнес-леди Дун Минчжу [председательница совета директоров компании Gree Electric, одна из самых успешных женщин Китая по версии The New York Times].
На нем указывалось, что Минчжу якобы переходила улицу на красный свет. На самом деле камера, которая фиксирует нарушения, распознала известную китаянку на проезжающем автобусе. А поскольку изображения не проходят модерацию, ее портрет автоматически появился на биллбордах.
В полиции уже признали ошибку и удалили фото Дун Минчжу из системы.
В Китае есть проблемы с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Как пишет Mashable, за последние полгода только в городе Шеньчжень было зафиксировано 13,930 нарушителей.
Для ее решения власти разработали систему, которая распознает лица тех, кто перебегает дорогу и публикует их имена, идентификационный номер и фото на мониторах. Всего на улицах было установлено 200 миллионов камер.
- Читайте также: Полиция разыскивает человека, который украл из магазина пиво. Им оказался двойник Росса из Друзей
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования