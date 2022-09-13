Почувствовали запах их духов. Измаильские пограничники разоблачили двух правонарушителей, пытавшихся пересечь границу 13 сентября, 17:47 Интересно, что это был за парфюм (Фото:Измаильский пограничный отряд/Facebook)

Пограничники Измаильского отряда разоблачили двух правонарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой в пункте Железнодорожное. Об этом сообщила пресс-служба пограничников.

«Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра», — говорится в сообщении.

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Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней стране находятся их родственники. Законного способа попасть к ним они не нашли.

По данному факту на всех правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204−1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Решение по делам примет Болградский суд.

Напомним, что в лесу у границы с Румынией задержали шестерых закарпатцев призывного возраста. Мужчин пограничники заметили ночью, однако они утверждали, что собирали в лесу грибы.

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