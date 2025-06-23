Британец с семьей приехал в Дубай в отпуск, но из-за татуировки на лице его сразу же депортировали

Британская семья приехала на отдых в Дубай, однако таможенники не пропустили их дальше и сразу депортировали. Все из-за татуировки на лице мужчины.

Об этом 22 июня сообщило медиа Metro. 34-летний Джордан Хоуман приземлился в международном аэропорту Дубая, чтобы провести недельный отпуск со своей невестой Терезой и 16-летней дочерью Каик.

Джордана вместе с невестой и дочерью не пустили на отдых в Дубай из-за его татуировки / Фото: Jordan Howman

По прибытии в Арабские Эмираты его остановили таможенники, в течение шести часов осуществляли проверки, после чего ему отказали во въезде. Причиной стали татуировки на лице британца.

«Это полностью меня разбило. Чувствую, что меня жестоко дискриминировали. Моя невеста плакала. В местном законе нет никакого запрета на татуировки на лице — такого просто нет», — цитирует медиа мужчину.

Джордан Гофман с невестой и домашним питомцем / Фото: Jordan Howman/Facebook

Джордан признался, что чувствовал себя отвратительно после этого инцидента. Он потратил все деньги на поездку в страну, которая была его любимой, однако, сказал британец, больше он туда не поедет.

Его документы вернули уже после приезда в Британию.