Британец с семьей приехал в Дубай в отпуск, но из-за татуировки на лице его сразу же депортировали
Мужчину депортировали из Эмиратов из-за его татуировки (Фото: Joseph Walshe/SWNS)
Британская семья приехала на отдых в Дубай, однако таможенники не пропустили их дальше и сразу депортировали. Все из-за татуировки на лице мужчины.
Об этом 22 июня сообщило медиа Metro. 34-летний Джордан Хоуман приземлился в международном аэропорту Дубая, чтобы провести недельный отпуск со своей невестой Терезой и 16-летней дочерью Каик.
По прибытии в Арабские Эмираты его остановили таможенники, в течение шести часов осуществляли проверки, после чего ему отказали во въезде. Причиной стали татуировки на лице британца.
«Это полностью меня разбило. Чувствую, что меня жестоко дискриминировали. Моя невеста плакала. В местном законе нет никакого запрета на татуировки на лице — такого просто нет», — цитирует медиа мужчину.
Джордан признался, что чувствовал себя отвратительно после этого инцидента. Он потратил все деньги на поездку в страну, которая была его любимой, однако, сказал британец, больше он туда не поедет.
Его документы вернули уже после приезда в Британию.