В США мужчина из-за избыточного веса не смог выйти из квартиры — спасатели провели спецоперацию

9 октября, 16:37
Мужчина из-за избыточного веса не мог самостоятельно выйти из квартиры (Фото: eddishipek/Instagram)

В американском городе Вест-Палм-Бич, что в штате Флорида, спасательная служба помогла мужчине весом более 270 килограммов выйти из квартиры. Самостоятельно он это сделать не мог.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщило медиа Daily Mail. У американца случился внезапный приступ, и нужно было срочно доставить его в больницу. Но из-за большого веса и ограниченной подвижности вынести мужчину обычным путем, через дверь или лестницу, было невозможно.

Спасатели срезали часть стены и балконные перила, чтобы сделать проход достаточно широким. Затем мужчину осторожно закрепили на специальном поддоне, выстланном подушками, и с помощью крана опустили на землю.

Вся операция длилась несколько часов и задействовала около десяти специалистов, среди которых пожарные и медики. На месте уже ждала «скорая», которая отвезла пациента в больницу.

