Из-за ботов «академика» Кадырова научному изданию пришлось удалить статью о кадыках у женщин 29 августа, 19:20 Модераторы не успевали чистить комментарии от ботов Кадырова (Фото:theins.ru)

В РФ научно-популярное издание TechInsider было вынуждено удалить из соцсетей статью о кадыках у женщин из-за массового нашествия ботов, прославляющих кремлевскую марионетку в оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.

Об этом рассказал его главный редактор Никита Василенок.

По его словам, в комментарии к статье набежали боты, которые, вероятно, отреагировали на некоторое созвучие слова «кадык» и фамилии чеченского «академика».

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Фото: Скриншот/Подъем

«Все чеченцы, кого я знаю, уважают Кадырова. Кадыровым я искренне восхищаюсь… он большой молодец реально», — говорилось в очевидно проплаченных им комментариях.

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Инфографика: Коллаж NV

При этом ботов было такое количество, что модераторы просто не успевали их банить.

«Это первый раз. Мы, естественно, удалили этот пост, потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыплют негатив в двойном объеме. Скорее всего, это созвучие, да. Потому что статья никоим образом не связана с этой фамилией. Естественно, мы не ожидали такой реакции», — отметил Василенок.