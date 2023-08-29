Из-за ботов «академика» Кадырова научному изданию пришлось удалить статью о кадыках у женщин

29 августа, 19:20
Поделиться:
Модераторы не успевали чистить комментарии от ботов Кадырова (Фото:theins.ru)

Модераторы не успевали чистить комментарии от ботов Кадырова (Фото:theins.ru)

В РФ научно-популярное издание TechInsider было вынуждено удалить из соцсетей статью о кадыках у женщин из-за массового нашествия ботов, прославляющих кремлевскую марионетку в оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.

Читайте также:
Со шпаргалки. Опухший Кадыров с трясущимися руками пытался убедить Путина в своей «полезности» — видео

Об этом рассказал его главный редактор Никита Василенок.

По его словам, в комментарии к статье набежали боты, которые, вероятно, отреагировали на некоторое созвучие слова «кадык» и фамилии чеченского «академика».

Видео дня

Скриншот/Подъем
Фото: Скриншот/Подъем

«Все чеченцы, кого я знаю, уважают Кадырова. Кадыровым я искренне восхищаюсь… он большой молодец реально», — говорилось в очевидно проплаченных им комментариях.

Читайте также:
Российские дипломаты неожиданно опубликовало правду о Крыме
Инфографика: Коллаж NV
Читайте также:

Кроме бороды Кадырова, Путин не забыл похвалить и самого себя (Фото:Коллаж NV) «У нас все на контроле». Путин похвалил бороду Кадырова, и это стало в РФ «важнейшей» новостью — видео

При этом ботов было такое количество, что модераторы просто не успевали их банить.

«Это первый раз. Мы, естественно, удалили этот пост, потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыплют негатив в двойном объеме. Скорее всего, это созвучие, да. Потому что статья никоим образом не связана с этой фамилией. Естественно, мы не ожидали такой реакции», — отметил Василенок.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Боты Чечня Рамзан Кадыров Российская пропаганда Интернет-тролли Наука

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X