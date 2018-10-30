30 октября 2018, вторник

Жертва Декстера и типичный батя. 17 костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать за вечер

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Гроздь винограда и Даша путешественница

Гроздь винограда и Даша путешественница

Если вы дотянули с костюмом на Хэллоуин до последнего и не знаете, что надеть, эта подборка - ваше спасение.

Мы порылись в интернете и подготовили для вас несколько костюмов, которые можно сделать за вечер. 

Даша-путешественница

Что нужно:

  1. Розовый топ
  2. Черный парик-каре
  3. Красные шорты 
  4. Карта
  5. Рюкзак

Бритни Спирс из клипа Baby One More Time

Что нужно:

  1. Мини-юбка
  2. Белая блузка
  3. Гетры
  4. Кардиган
  5. Косички

Мем Кермит

Что нужно:

  1. Зеленая футболка
  2. Светло-зеленые треугольники
  3. Чашка чая

Гроздь винограда

Что нужно:

  1. Шарики
  2. Лист винограда
  3. Вино (опционально)

Призрак

Что нужно:

  1. Простыня
  2. Две черных овала

Гном

Что нужно:

  1. Толстая пряжа
  2. Конус
  3. Шорты с подтяжками

Декстер и его жертва

Что нужно:

  1. Белый фартук
  2. Красная краска или томатный сок
  3. Пищевая пленка

Типичный батя

Что нужно:

  1. Усы
  2. Потасканая футболка поло с логотипом супермаркета
  3. Кепка с логотипом супермаркета
  4. Шорты с карманами
  5. Спортивные очки
  6. Босоножки

Симсы

Что нужно:

  1. Таблички 
  2. Кристалик

Лебовски

Что нужно:

  1. Семейные трусы в клетку
  2. Халат
  3. Пакет молока
  4. Майка
  5. Очки Ray-Ban

Миа из Криминального чтива

Что нужно:

  1. Парик Каре
  2. Красная краска
  3. Шприц
  4. Присоска
  5. Белая блузка

Джордж Мартин

Что нужно:

  1. Борода
  2. Авиаторы с прозрачными стеклами
  3. Фуражка

Ваш аккаунт в Instagram

Что нужно:

  1. Напечатать свой профиль в Instagram
  2. Картонная рамка

Сын человеческий

Что нужно:

  1. Черный костюм
  2. Белая рубашка
  3. Галстук
  4. Шляпа-котелок
  5. Яблоко

Барад-дур и Око Саурона

Что нужно:

  1. Большой распечатынный воспаленный глаз
  2. Черные перчатки
  3. Кофта с черными рукавами

Футболка с принтом Че Гевара

Что надо:

  1. Собственно футболка, которую не жалко
  2. Картон для каркаса

 #404 Костюм не найден

Что нужно:

  1. Лист бумаги
  2. Самая скучная футболка

 

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