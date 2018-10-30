Жертва Декстера и типичный батя. 17 костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать за вечер

Если вы дотянули с костюмом на Хэллоуин до последнего и не знаете, что надеть, эта подборка - ваше спасение.

Мы порылись в интернете и подготовили для вас несколько костюмов, которые можно сделать за вечер.

Даша-путешественница

Что нужно:

Розовый топ Черный парик-каре Красные шорты Карта Рюкзак

Бритни Спирс из клипа Baby One More Time

Что нужно:

Мини-юбка Белая блузка Гетры Кардиган Косички

Мем Кермит

Что нужно:

Зеленая футболка Светло-зеленые треугольники Чашка чая

Гроздь винограда

Что нужно:

Шарики Лист винограда Вино (опционально)

Призрак

Что нужно:

Простыня Две черных овала

Гном

Что нужно:

Толстая пряжа Конус Шорты с подтяжками

Декстер и его жертва

Что нужно:

Белый фартук Красная краска или томатный сок Пищевая пленка

Типичный батя

Что нужно:

Усы Потасканая футболка поло с логотипом супермаркета Кепка с логотипом супермаркета Шорты с карманами Спортивные очки Босоножки

Симсы

Что нужно:

Таблички Кристалик

Лебовски

Что нужно:

Семейные трусы в клетку Халат Пакет молока Майка Очки Ray-Ban

Миа из Криминального чтива

Что нужно:

Парик Каре Красная краска Шприц Присоска Белая блузка

Джордж Мартин

Что нужно:

Борода Авиаторы с прозрачными стеклами Фуражка

Ваш аккаунт в Instagram

Что нужно:

Напечатать свой профиль в Instagram Картонная рамка

Сын человеческий

Что нужно:

Черный костюм Белая рубашка Галстук Шляпа-котелок Яблоко

Барад-дур и Око Саурона

Что нужно:

Большой распечатынный воспаленный глаз Черные перчатки Кофта с черными рукавами

Футболка с принтом Че Гевара

Что надо:

Собственно футболка, которую не жалко Картон для каркаса

#404 Костюм не найден

Что нужно:

Лист бумаги Самая скучная футболка