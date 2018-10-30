Жертва Декстера и типичный батя. 17 костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать за вечер

Если вы дотянули с костюмом на Хэллоуин до последнего и не знаете, что надеть, эта подборка - ваше спасение.
Мы порылись в интернете и подготовили для вас несколько костюмов, которые можно сделать за вечер.
Даша-путешественница
Что нужно:
- Розовый топ
- Черный парик-каре
- Красные шорты
- Карта
- Рюкзак
Бритни Спирс из клипа Baby One More Time
Что нужно:
- Мини-юбка
- Белая блузка
- Гетры
- Кардиган
- Косички
Мем Кермит
Что нужно:
- Зеленая футболка
- Светло-зеленые треугольники
- Чашка чая
Гроздь винограда
Что нужно:
- Шарики
- Лист винограда
- Вино (опционально)
Призрак
Что нужно:
- Простыня
- Две черных овала
Гном
Что нужно:
- Толстая пряжа
- Конус
- Шорты с подтяжками
Декстер и его жертва
Что нужно:
- Белый фартук
- Красная краска или томатный сок
- Пищевая пленка
Типичный батя
Что нужно:
- Усы
- Потасканая футболка поло с логотипом супермаркета
- Кепка с логотипом супермаркета
- Шорты с карманами
- Спортивные очки
- Босоножки
Симсы
Что нужно:
- Таблички
- Кристалик
Лебовски
Что нужно:
- Семейные трусы в клетку
- Халат
- Пакет молока
- Майка
- Очки Ray-Ban
Миа из Криминального чтива
Что нужно:
- Парик Каре
- Красная краска
- Шприц
- Присоска
- Белая блузка
Джордж Мартин
Что нужно:
- Борода
- Авиаторы с прозрачными стеклами
- Фуражка
Ваш аккаунт в Instagram
Что нужно:
- Напечатать свой профиль в Instagram
- Картонная рамка
Сын человеческий
Что нужно:
- Черный костюм
- Белая рубашка
- Галстук
- Шляпа-котелок
- Яблоко
Барад-дур и Око Саурона
Что нужно:
- Большой распечатынный воспаленный глаз
- Черные перчатки
- Кофта с черными рукавами
Футболка с принтом Че Гевара
Что надо:
- Собственно футболка, которую не жалко
- Картон для каркаса
#404 Костюм не найден
Что нужно:
- Лист бумаги
- Самая скучная футболка
- Читайте также: Хэллоуин 2018: куда пойти в Киеве 31 октября
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования