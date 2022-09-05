Животное пришлось уговаривать вернуться. Из Харьковского зоопарка сбежала шимпанзе и гуляла по городу 5 сентября, 21:09 Объятия просто прекрасны (Фото:Скриншоты с видео)

5 сентября из Харьковского зоопарка убежала шимпанзе. Она решила прогуляться по городу к Госпрому в сквер на площадь Свободы. Видео, на котором животное уговаривают вернуться назад, опубликовали очевидцы.

На забавном видео видно, как женщина садится возле обезьяны и что-то рассказывает ей.

Другая запись еще милее: эта же женщина надевает на обезьяну свою желтую курточку и нежно обнимает животное. Кажется, здесь они нашли общий язык и решили, что все же вернутся назад.

Видео дня

Директор зоопарка Алексей Григорьев подтвердил Общественному, что животное уже вернули в зоопарк. По его словам, с шимпанзе все в порядке. Больше информации он не сообщал.

Напомним, что на украинско-словацкой границе разыскивают сбежавшего из частного зоопарка в Закарпатье тигренка, который перешел границу и попал в Словакию. Животное зафиксировали фотоловушки в лесу на словацкой стороне границы, также о побеге тигра сообщили словацкие пограничники.

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