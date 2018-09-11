Почую кожного. Из Facebook удалили страницу, на которой троллили Юрия Луценко

Луценко, изображенный на плакате, со слоганом из предвыборной кампании Виктора Януковича

Из социальной Сети Facebook удалили шуточный профиль генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В нем высмеивали решение генрокуратуры получить доступ к личным данным из телефонов украинских журналисток.

Спорное решение вызвало волну критики в украинском медиасообществе. Одной из реакций него стала сатирическая страница Почую кожного. Ее создала группа людей, которые встали на защиту журналисток.

На ней создатели сообщества рисовали фотожабы на генпрокурора Юрия Луценко. На одной из них Луценко был изображен в наушниках со слоганом из предвыборной кампании Виктора Януковича - Почую кожного.

Сейчас страница недоступна.

Создатели страницы высказали предположение, что ее могли заблокировать боты.

6 сентября корреспондент журнала Новое Время Кристина Бердинских и главный редактор программы расследований Схемы: коррупция в деталях Наталья Седлецкая заявили, что ГПУ получила доступ к их частной информации: звонках, смс-переписке и местонахождении.