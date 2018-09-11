11 сентября 2018, вторник

Почую кожного. Из Facebook удалили страницу, на которой троллили Юрия Луценко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Луценко, изображенный на плакате, со слоганом из предвыборной кампании Виктора Януковича
Почую кожного via Facebook

Луценко, изображенный на плакате, со слоганом из предвыборной кампании Виктора Януковича

Из социальной Сети Facebook удалили шуточный профиль генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В нем высмеивали решение генрокуратуры получить доступ к личным данным из телефонов украинских журналисток.

Спорное решение вызвало волну критики в украинском медиасообществе. Одной из реакций него стала сатирическая страница Почую кожного. Ее создала группа людей, которые встали на защиту журналисток.

На ней создатели сообщества рисовали фотожабы на генпрокурора Юрия Луценко. На одной из них Луценко был изображен в наушниках со слоганом из предвыборной кампании Виктора Януковича - Почую кожного. 

Сейчас страница недоступна.

Создатели страницы высказали предположение, что ее могли заблокировать боты.

6 сентября корреспондент журнала Новое Время Кристина Бердинских и главный редактор программы расследований Схемы: коррупция в деталях Наталья Седлецкая заявили, что ГПУ получила доступ к их частной информации: звонках, смс-переписке и местонахождении.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове