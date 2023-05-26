«Мальчики» едут домой: из Бахмута дезертировали сразу 30 наемников. Расстреляли солдат ВС РФ и угнали транспорт

26 мая, 13:41
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Наемники минобороны РФ не горят желанием оставаться в Бахмуте (Фото:Adam Tactic Group)

Наемники минобороны РФ не горят желанием оставаться в Бахмуте (Фото:Adam Tactic Group)

Пока украинская армия продолжает окружение Бахмута и готовится к своему контрнаступлению несколько десятков российских наемников из числа бывших заключенных решили срочно покинуть город, дезертировав оттуда на угнанной технике ВС РФ.

Об этом сообщают у себя в Telegram-каналах так называемые «z-военкоры».

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По их словам, речь идет о 30 наемниках, которые перед своим бегством расстреляли «троих военнослужащих и двоих гражданских», после чего захватили КамАЗ и Mitsubishi L200, и уехали в неизвестном направлении.

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Как утверждается, речь идет о наемниках из так называемых «штурмовых подразделений z», входящих в структуру минобороны РФ.

Скриншот/t.me/romanov_92
Фото: Скриншот/t.me/romanov_92
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Данный случай произошел на фоне заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выводе из Бахмута его наемников, место которых должны занять российские военные.

Вероятно, что, понимая плачевность ситуации и обреченность попыток удержать город после начала контрнаступления ВСУ, командование ВС РФ решило не жертвовать своими солдатами, а максимально использовать для этого завербованное в тюрьмах «пушечное мясо», у которого на этот счет оказались совсем другие планы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Дезертиры Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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