Перепутали в роддоме. Итальянка отсудила 500 тысяч евро за то, что ее после рождения отдали другим родителям 22 сентября, 17:01 Фото иллюстративное (Фото:Christian Bowen/Unsplash)

Итальянский суд назначил 33-летней Антонелле компенсацию в размере 500 тысяч евро за то, что в роддоме ее перепутали с другой девочкой и отдали чужим родителям. Об этом пишет The Times.

Согласно материалам дела, в июне 1989 года в городе Каноза-ди-Пулья Антонеллу родила женщина по имени Катерина. С разницей в 10 минут в том же медицинском заведении у женщины по имени Лоретта родилась девочка Лорена. Работники родильного перепутали младенцев, и дети оказались в чужих семьях.

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В 2012 году биологическая мать Антонеллы заметила ее фотографию в Facebook и узнала свою дочь. Катерина связалась с ней и предложила провести ДНК-тест, подтвердивший родственную связь женщин. Через десять лет Антонелла подала иск против местных властей с требованием компенсации. Суд его удовлетворил.

Напомним, что в Киевской области работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузова. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube.

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